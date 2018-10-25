СЕГОДНЯ 12:10 2018-10-25T12:11:17+03:00

На выходных в Кузбассе потеплеет до +15 градусов Фото: Евгения ГУСЕВА

Осеннее тепло на время вернется в регион

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По-осеннему теплые дни возвращаются в Кузбасс, пусть и ненадолго. И хотя погода будет переменчивой, существенное похолодание ожидается лишь с понедельника.

В последний рабочий день воздух прогреется до +10 градусов, при этом ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. А вот к ночи похолодает до -1…-6 градусов.

- В субботу в регионе продолжится влияние антициклона, - сообщает Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра. – Погода будет по-осеннему теплая и без осадков.

К слову, в субботу воздух прогреется до +13 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до 0..+5 градусов. И лишь местами будет холодно – до -5.

В воскресенье осень по-прежнему будет баловать кузбассовцев теплом. Уличные термометры будут показывать +10…+15 градусов, но при этом порывы южного ветра могут достигать 20 метров в секунду. Местами возможны дожди. Ночью же отметки понизятся до 0…-5 градусов.

Уже в понедельник в регион придет прохлада. Днем воздух прогреется лишь до +7 градусов, а местами – и того меньше. При прохождении холодного фронта порывы ветра могут достигать 17-22 метров в секунду, а в большинстве районов пройдут дожди и мокрый снег. Автомобилистам стоит быть внимательными: возможен гололед.

- В последующие сутки понижение температуры продолжится, - отметила Наталья Полуэктова. - Следите за прогнозом и одевайтесь по погоде!