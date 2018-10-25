На переселение жителей Кузбасса из ветхого жилья выделят около 1,4 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 13:34 2018-10-25T13:36:10+03:00

Также в регионе продолжится расселение людей из подработанных территорий

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В 2019 году Кузбасс получит около 2,5 миллиарда на переселение жителей из ветхого жилья и подработанных территорий. Об этом сообщили в администрации Кемеровской области.

Накануне Сергей Цивилев провел рабочую встречу с заместителем по строительству Глебом Орловым. Заместитель доложил, что в 2019 году Кузбасс получит 1 миллиард 500 тысяч рублей из федерального бюджета на переселение людей с подработанных территорий. 9 ноября в Совете Федерации будет рассматриваться программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. По предварительным данным Минстроя, Кемеровской области планируют выделить 1 миллиард 447 миллионов рублей в 2019 году и 1 миллиард 651 миллион в 2020 году.

Также губернатор обсудил проблему обманутых дольщиков. Орлов отметил, что такая ситуация есть в Кемерове и Осинниках.

– От граждан-дольщиков поступают жалобы. Все случаи рассматриваются, ведутся переговоры с застройщиками, встречи и совещания с целью решения проблем. Вопросы стоят на контроле, — отметил замгубернатора.

По информации департамента строительства, генеральный подрядчик завершает строительство жилых комплексов «Старт», «Крылья» и «Датский двор» в Кемерове. Последний комплекс подрядчик должен достроить в течение месяца, подключить отопление и водоснабжение. Жилой комплекс «Старт» должны ввести в эксплуатацию в марте 2019 года. Инспекторы Госстройнадзора регулярно осматривают стройплощадки.