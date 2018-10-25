В Новокузнецке злоумышленники взорвали банкомат

СЕГОДНЯ 16:59 2018-10-25T17:13:06+03:00

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Утром в четверг, 25 октября, в одном из новокузнецких магазинов случилось чрезвычайное происшествие. Здесь злоумышленники взорвали банкомат.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, взрыв прогремел утром в одном из магазинов известной сети «Мария Ра», который находится неподалеку от Лыжной базы. Взрывом не только повредило банкомат, принадлежащий «Кузбассбизнесбанку». Кроме того, в магазине от взрывной волны пострадали стекла витрин.

Очевидцы, выложившие в сеть фото с места ЧП, разделились на два лагеря: одни опасаются, что «возвращаются 90-е», другие же иронизируют, что истинной целью преступников был не только этот банкомат.

Фото: vk.com, "Инцидент Новокузнецк"

- В настоящее время следователем отдела полиции «Куйбышевский» УМВД России по городу Новокузнецку по данному факту возбуждено уголовное дело по краже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых.

Это не первый случай, когда банкомат страдает от рук злоумышленников. Так, в апреле 2016 года трое кемеровчан взорвали терминал в помещении банка в Кемерове. Задержали их с поличным в мае того же года.