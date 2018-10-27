Выходные в Новокузнецке: куда сходить и что посмотреть

СЕГОДНЯ 06:16 2018-10-27T06:18:22+03:00

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Самая прекрасная

Выбираем «Мисс Кузбасс 2018»

Совсем скоро в Новокузнецке состоится финальный концерт регионального конкурса «Мисс Россия 2019». За звание самой прекрасной девушки Кузбасса будут бороться 16 претенденток. Все они в течение месяца готовились к финальному концерту: ежедневно занимались с хореографом, участвовали в различных мастер-классах, узнавали много нового и интересного. А еще – участвовали в конкурсе талантов. И, нужно сказать, каждая девушка продемонстрировала, что красота идет рука об руку с бесконечным трудолюбием, талантом, стремлением к самосовершенствованию красотой душевной.

Безусловно, каждая из 16 девушек достойна самой главной короны. Но получит ее лишь одна. А вот кто именно – узнаем 1 ноября!

ДК «Алюминщик»

ул. Ленина, 41

1 ноября, начало в 19:00

Цена билетов: от 550 до 600 рублей.

Фото: архив КПФото: Екатерина РОМАНОВА

Классический «Щелкунчик» в Новокузнецке

Переживаем за героев сказки Гофмана и радуемся счастливому финалу

Сюжет этой волшебной сказки Гофмана знаком каждому: девушке Мари на Рождество крестный дарит забавную фигурку Щелкнучика, а потом начинаются чудеса. Щелкунчик оказывается заколдованным принцем, и спасти его от зубов Мышильды и от заклятья помогает любящее сердце храброй Мари.

Чудесная сказка вдохновила Петра Чайковского на создание балета «Щелкунчик», который и сегодня пользуется большой популярностью. Увидеть же сказочный балет новокузнечане смогут 27 октября. Главные партии исполнят артисты Театра классического балета под руководством Валентина Грищенко исполняют Сергей Кононенко и Олеся Гапиненко. Именно они создадут невероятную атмосферу волшебства и чуда на сцене Дворца «Алюминщик».

ДК «Алюминщик»

ул. Ленина, 41

27 октября, начало в 18:30

Цена билетов: от 1000 до 2000 рублей.

Фото: ballet-letom.ru

«Ясон и Медея» в роке

Отправляемся в путь вместе с аргонавтами

Давным-давно Ясон отправился в пусть за Золотым руном, которое находилось на берегах Колхиды. Но царь Ээт не хотел просто так отдавать Ясону драгоценность и выставил аргонавтам очень невыполнимые условия. И пришлось бы Ясону возвращаться домой ни с чем, если бы не дочь царя, Медея. Он всей душой полюбила чужака и помогла ему добыть руно. А потом, спасаясь от преследования, убила своего родного брата – лишь бы возлюбленного не догнали.

Ясон женился на Медее, но дальнейшая их жизнь обернулась трагедией, чередой предательств и убийств, от которых пострадали ни в чем не повинные люди.

Как все было? Об этом расскажет мюзикл «Ясон и Медея» в постановке Санкт-Петербургского музыкального театра «Рок-опера». Трагедия двух влюбленных переосмыслена и пересказана композитором Сергеем Колмановским и автором стихов и режиссером Борисом Бирманом.

ДК «Алюминщик»

ул. Ленина, 41

28 октября, начало в 18:00

Цена билетов: от 500 до 1500 рублей.

Фото: организаторы гастролей

«Золотая коллекция мировых хитов»

Лучшие композиции со всего мира в исполнении лучших певцов и музыкантов

Великолепное трио Станислава Серебрянникова, Сергея Дудинского и Сергейя Плюснина на каждом своем концерте преподносит зрителям сюрпризы. На самый главный из них – необычно живое и яркое исполнение лучших песен из репертуара таких звезд зарубежной эстрады, как Френк Синатра, Дж. Кандер, Лара Фабиан и многих других. Зрители с восторгом с первых нот узнают мелодии «New York New York», «Adagio», «Jè tàime», «Belle», «Sex bomb», «Besame mucho» и многие другие. А как по-новому звучит каждая композиция в исполнении великолепного трио! Впрочем, лучше самим один раз услышать все это музыкальное великолепие и подарить себе небольшой праздник.

ДК «Алюминщик»

ул. Ленина, 41

31 октября, начало в 19:00

Цена билетов: от 500 до 1000 рублей.