В Кузбассе турфирма обманула клиентов

СЕГОДНЯ 12:22 2018-10-28T14:00:34+03:00

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Новокузнецкая туристическая фирма обманула десятки человек, оставив их без отдыха и денег. В настоящее время в ситуации разбираются полицейские.

«Директор фирмы- Смирнова Наталья- Не возвращает деньги, а честно отвечает что у нее их нет... И не скрывается она, а живет в Новоильинском районе, со спокойной душой, и не волнует ее что должна людям крупную сумму денег!», – написала в Сети обманутая новокузнечанка Галина.

Обманутыми оказались все клиенты туристической компании «Кругосвет», которая неожиданно объявила о прекращении деятельности с 8 октября на своем сайте. Туристы собирались отправиться на отдых в Китай, Вьетнам, Таиланд и другие страны, но остались ни с чем.

«Настоящим уведомляем Вас о прекращении деятельности ООО «Кругосвет » с 08 октября 2018 года. По причине невозможности исполнения обязательств по договорам о реализации туристского продукта.» Претензии принимаем в письменном виде на почту kr-svet@bk.ru. Я искренне извиняюсь перед пострадавшими, которые не смогли вылететь, и чей отдых был испорчен», – говорится в объявлении.

Как рассказали «Комсомольской правде» в областном управлении МВД, по данному факту ведется проверка. Сразу после закрытия турфирмы в полицию поступило 17 заявлений. Однако в настоящее временя пострадавших может быть в разы больше.

Жертвами фирмы стали более 80 человек

Одна из обманутых клиентов фирмы Елена Новоселова оставила в сети свой телефонный номер. По нему с ней связались еще более 80 обманутых туристов. По расчетам новокузнечанки, она и все те, кто с ней связались, отдали директору «Кругосвета» около 5,5 миллиона рублей.

– Директор фирмы собирала деньги за путевки. Кому-то она частично бронировала туры. Например, тур стоят 100 тысяч, она 10 тысяч забронирует, отдаст оператору, а остальные деньги не вносит… Мой тур она вообще не бронировала. 26 сентября я заплатила 50 тысяч рублей, чтобы съездить в Хайнань. 17 октября я должна была улететь. 10 числа я ей звоню и спрашиваю, как обстоят дела с туром. Она мне: «Ой, а я вам ничего не забронировала». Сперва она сказала, что деньги вернет, а потом – что денег у нее нет. Сейчас вообще трубки не берет, – рассказала Елена. – Многим она вообще ничего не бронировала. Есть семья, которая отдала полмиллиона на путевку. Туры продавала до апреля 2019 года.

По словам пострадавшей девушки, директор фирмы ходит на допросы в полицию с адвокатом и обещает когда-нибудь вернуть деньги.