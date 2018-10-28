Участница конкурса «Мисс Кузбасс 2018»: Виктория Луткова

СЕГОДНЯ 13:59 2018-10-28T14:00:34+03:00

Пока девушки готовятся к финалу, мы день за днем знакомим наших читателей с каждой из них

Изменить размер текста: A A

Виктория Луткова – натура увлеченная, причем среди ее увлечений гандбол соседствует и изучением языков, а танцы – с мотофестивалями. Каждый ее день наполнен увлекательными делами – учебой, танцами, спортом, общением с родными. Еще будучи школьницей она занималась волейболом, гандболом и футболом – и весьма преуспевала в этом!

Фото: из личного архива героини публикации

- Мое главное хобби - это танцы. Я не могу жить без них, потому что это и преодоление себя, и достижение полной гармонии. На тренировках выплескивается весь негатив, что очень помогает отвлечься от проблем. И пусть все рушится, попробуй потанцевать и будешь смотреть на всё по-другому! – делится секретом хорошего настроения и хорошей фигуры Виктория.

Фото: из личного архива героини публикации

К слову, после окончания университета Виктория сможет работать педагогом английского и французского языков. Она признается, что еще в школе поняла, что иностранные языки – ее призвание, поэтому и сделала выбор в пользу этой специальности. А в будущем девушка планирует побывать во Франции. Кстати, тяга к путешествиям у Виктории в крови: ее отец – байкер, и вся семья разделяет его увлечение. По словам Вики, ежегодные мотофестивали – лучший семейный отдых!

- Не так давно я прошла кастинг в национальном конкурсе красоты, раньше могла только мечтать о таком! – рассказывает Виктория о своем участие в «Мисс Кузбасс 2018». - Моя жизнь стремительно меняется каждый день. Я сама во многом меняюсь в лучшую сторону. Это точно надолго останется в моей памяти!

Фото: из личного архива героини публикации

В скором времени Виктории Лутковой предстоит выйти на сцену для участия в финальном концерте «Мисс Кузбасс 2018». Не исключено, что именно Виктория станет обладательницей главной короны конкурса, а также почетной ленты «Мисс Кузбасс 2018». Поддержать девушку и проголосовать за нее вы можете здесь.