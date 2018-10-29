Теплоснабжение Кузбасса: требуется перезагрузка!

29 Окт. 15:55 2018-10-30T05:03:19+03:00

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Каковы перспективы коммунальной инфраструктуры Кемеровской области? Что тормозит модернизацию, не позволяет инвесторам зайти с крупными долгосрочными проектами? Эти непростые вопросы за круглым столом обсудили представители исполнительной и законодательной властей, надзорных органов, производители и потребители тепла.

КВД по-кузбасски: последние из могикан

Можно было бы долго говорить о болевых точках, проблеме износа тепловых сетей. Но, по большому счету, это лишь следствие сложившейся в Кемеровской области нестандартной на фоне всей России ситуации. Ее на круглом столе «Коммунальная инфраструктура Кузбасса: перезагрузка» озвучил заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РФ Алексей Храпков: «Кузбасс – один из немногих регионов страны, в котором по сей день сохранилась система компенсации выпадающих доходов (КВД), и единственный, в котором дотирование ресурсоснабжающих организаций за счет бюджетных средств имеет такие большие масштабы. Это вызов долгосрочным инвестициям в теплоснабжение».

Особая «кузбасская модель оплаты коммунальных услуг» предполагает, что бюджет региона компенсирует поставщикам коммунальных услуг (в частности, услуги теплоснабжения) разницу между экономически обоснованными тарифами и фактической платой населения. Эта бюджетная доплата в адрес ресурсоснабжающих организаций и есть пресловутая КВД. По мнению экспертов, наличие КВД по сути дела обрекает отрасль теплоснабжения на ручное управление, а систематически возникающая из-за бюджетного дефицита задолженность области перед поставщиками тепла дестабилизирует финансовую ситуацию в отрасли. Почти все российские регионы еще лет десять-пятнадцать назад перешли от субсидирования тарифов к адресному субсидированию нуждающихся граждан. И новая модель рынка тепла (так называемая «альтернативная котельная») никоим образом не противоречит таким мерам социальной поддержки.

Выиграет потребитель

Напомним, метод «альтернативной котельной» предполагает установление предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя. Это цена, которая определяется исходя из того, во сколько тепловая энергия могла бы обойтись потребителям в случае строительства ими собственной котельной. Применение метода «альтернативной котельной» предполагает новая модель рынка тепла, закон о введении которой Президент РФ Владимир Путин подписал летом 2017 года. Все меры контроля за уровнем тарифов четко прописаны в законе. Так что, как уверяют в Минэнерго России, резкого скачка цен на тепло при вводе «альтернативной котельной» не будет. Представители энергетической отрасли уверены, что новая модель рынка тепла позволит привлечь инвесторов, сделать стоимость тепловой энергии более предсказуемой на длительный период и решить проблему высокой изношенности инфраструктуры, в том числе теплосетевого хозяйства.

Например, готовность алтайского города Рубцовска перейти на тарифообразование по методу «альтернативной котельной» стало условием старта масштабного проекта модернизации теплоснабжения города, который реализует Сибирская генерирующая компания (СГК). К настоящему моменту энергетики инвестировали в этот проект почти 2 миллиарда рублей, что позволило за пару лет фактически полностью обновить систему теплоснабжения этого города.

Возможен ли такой вариант в Кузбассе? Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области Наталья Кухарская не исключает: «С точки зрения антимонопольного законодательства при условии, что всё будет правильно просчитано, взвешено, прозрачно, и все стороны будут выполнять взятые на себя обязательства, такая модель приемлема. В выигрыше должен остаться потребитель благодаря повышению качества теплоснабжения».

Быть ли «перезагрузке»?

По мнению представителей энергетического бизнеса, применение метода «альтернативной котельной» в Кемеровской области возможно только после отказа от системы КВД. В частности, генеральный директор Сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов заявил, что из-за наличия системы компенсации выпадающих доходов в Кузбассе инвестиционные проекты по городам Кемерово и Новокузнецк «снижены в списке приоритетов» энергохолдинга. «Пока у нас присутствует такой непредсказуемый элемент, как КВД, который ставит нас потенциально в конфликтную ситуацию с субъектом РФ, мы не в состоянии вкладывать большие деньги», – сказал Михаил Кузнецов. По его словам, общий объем инвестиций, которые СГК готова вложить в развитие систем теплоснабжения в регионах присутствия оценивается в сумму не менее 40 миллиардов рублей. Основные усилия в ближайшие годы компания планирует сосредоточить в крупных городах: Новосибирске, Барнауле и Красноярске.

Помощь бюджета останется

В чем решение проблемы видит законодательная власть региона? Заместитель председателя Совета народных депутатов Кемеровской области Юрий Скворцов в ходе круглого стола «Коммунальная инфраструктура Кузбасса: перезагрузка» подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы полностью убрать бюджетную составляющую из оплаты жилищно-коммунальных услуг населением. Помощь гражданам будет оказываться, но не всем подряд, а лишь тем, кто нуждается. Ежегодно жители Кузбасса платят за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям около 32 миллиардов рублей, бюджет предоставляет льготы и субсидии социально незащищенным категориям граждан на 5 миллиардов рублей, объем КВД – 11 миллиардов рублей. «Сделать такой шаг и сказать, что мы сразу отменим КВД – это очень было бы смелое заявление, а вот определиться с пилотными проектами в муниципалитетах, которые могли бы это реализовать в 2019 году, возможно», – сказал Юрий Скворцов. Решать проблемы необходимо, но делать это надо последовательно, продумав целый комплекс вопросов, все взвесить и просчитать.