«Лент там не было»: Родные рассказали свою версию гибели школьника в Киселевске

СЕГОДНЯ 11:22 2018-10-30T11:52:03+03:00

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В Киселевске на 16-летнего парня во дворе школы упала спиленная ветка дерева. Следствие выдвинуло версию, что парень шел в наушниках и проигнорировал запретительную ленту, однако родные погибшего говорят, что все происходило не так.

Трагедия произошла в школьном дворе 23 октября. Здесь велись работы по опиловке деревьев. Выйдя после занятий, 16-летний парень оказался на опасном участке, где на него упала ветка дерева. От полученной травмы головы юноша скончался в больнице через несколько суток.

По версии следствия, школьник шел в наушниках, перешагнул ленту, которой был огорожен участок, где велись работы. Работники пытались криками предупредить мальчика об опасности, но он якобы не услышал. Однако родные Матвея утверждают, что в тот день он был без наушников.

«Матвей шел без наушников, только потом «неведомым» образом оказались на нем. Он был здоровым человеком и мог услышать, если бы ему кричали или как-то предупредили», - написала подруга погибшего парня Евгения на своей странице во «ВКонтакте».

Также девушка говорит, что никакой ленты, ограждающей опасный участок, не было. Мало того, по словам школьницы, с учениками не проводили инструктажи по технике безопасности.

«Дело дошло до того, что учителя начали подделывать росписи учеников в инструктажах. Некоторым давали под предлогом, мол, «это поможет Матвею»,и дети подписывали. Конечно, ведь проще всего обвинить его. … Все это случилось в самый разгар дня, когда дети уходили из школы или наоборот только шли в нее. Перед Матвеем прошел пятиклассник, рабочие ему сказали, «куда прешься», но лент там не было, работника стоящего внизу тоже», - отметила девушка.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», прощание с погибшим школьником прошло утром 30 октября.