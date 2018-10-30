Что нам стоит дом достроить: стала известна судьба некоторых долгостроев Новокузнецка

СЕГОДНЯ 11:42 2018-10-30T13:32:50+03:00

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Построить дом – что может быть прекраснее! Вот залит фундамент, возведены стены, готова крыша, внутри здания суетятся штукатуры-маляры… Увы, далеко не всегда история строительства заканчивается быстро и счастливо. Случается, что у будущего собственника здания закончились деньги. Или он передумал. Или строительство было начато в незапамятные времена и теперь вообще непонятно, кто его должен завершать. Так и стоят дома-скелеты, уродуя внешний вид города, привлекая к себе маргиналов и любопытных подростков. И далеко не всегда сами по себе здания безопасны.

В администрации Новокузнецка рассказали о том, что станет с недостроями и долгостроями.

Больницы, где не лечат

Есть в Новокузнецке два долгостроя. Оба имели когда-то непосредственное отношение к медицине. Один из них находится на территории Новокузнецкой городской клинической больницы № 1. В 1997 году под строительство палатного корпуса был выделен земельный участок. Заложили фундамент, стали возводить здание… да так и не закончили. Почти два десятка лет простоял долгострой, пока в октябре 2015 года не перешел в руки нового собственника – лишь тогда здание, наконец, довели до ума. Сегодня ведется внутренняя отделка, началось благоустройство территории. Вот только ни палат для пациентов, ни операционных здесь не будет: за два десятка лет здание поменяло предназначение. К 2020 году здесь заработает офисный центр.

Часть недостроев Новокузнецка все-таки будет достроена.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Судьба еще одного больничного корпуса и вовсе печальна. Современный хирургический корпус НГКБ №29 начали строить в начале 90-х. Нестандартная планировка, современное оборудование, больничный дворик, зимний сад и даже вертолетная площадка на крыше – таким виделся корпус на 500 коек. Работы вели турки и югославы, а в саму стройку было вложено порядка 40 миллионов долларов.

- Когда началось строительство, мы, конечно же, все радовались. Новое современное здание, оснащенное лучшим оборудованием, с лифтами, удобное для врачей и пациентов – мечта! – вспоминает Игорь Суворов, завотделением торакальной хирургии. – Помню, ходил смотреть будущее рабочее место. Мое отделение должно было находиться на пятом этаже, и вы не представляете, как мы все ждали окончания строительств и переезда.

Увы, переезда не случилось. С распадом Советского Союза работы остановились, здание обнесли забором и стройку заморозили. В конце 90-х в фундаменте якобы обнаружили трещину – тогда же, вероятно, рухнули последние надежды врачей на то, что однажды здесь все-таки будут лечить людей.

- Многих из тех, кто когда-то мечтал работать в новом корпусе, уже нет в живых, - сокрушается Игорь Суворов. – Здание внешне ветшает, скоро станет похожим на те корпуса, где мы сейчас работаем. Что внутри – не знаю, говорят, один из предпринимателей приобрел. Что там будет, когда – и если – достроят, неизвестно. Но не больница.

Сейчас у здания новый собственник. По кадрам, которые сделали руферы в экс-больнице, можно судить о том, что внутри идут отделочные работы. Где-то уже есть гипсокартон и кафель, а где-то все еще видны закопченные стены. Когда будет достроено здание, пока не известно.

Здание с нестандартной планировкой могло стать хирургическим корпусомФото: Екатерина РОМАНОВА

Многострадальная "свечка"

Несколько высоток, которые начинали строиться с десяток лет назад, пока тоже не достроены. Так, унылыми дырами зияют верхние этажи здания на Павловского – сразу за «Кометой». Обреченно тянутся к небу недострои квартала 45-46, возводившиеся еще «ЮКСом». Ах, какие грандиозные были проекты! Деловой, торговый и развлекательный центр города. элитное жилье с видом на реку, своими детскими садами, школами и прочей инфраструктурой. Не квартал, а мечта! Но – ничего не вышло. Деньги закончились, несмотря на то, что строительная компания работала в паре с «Новокузнецким муниципальным банком». Руководитель банка сейчас находится в местах не столь отдаленных – за мошенничество. А амбициозный проект «ЮКСа» продолжает совсем другая строительная компания. До 2021 года в эти дома должны вселиться новые владельцы квартир.

Скоро и эти дома будут достроены и заселены.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Словно гнилой зуб

На проспекте Строителей есть необычный домик. Точнее, их три, явно выбивающихся по цвету и стилю из окружающих зданьиц постройки середины XX века. Два крайних в свое время были доведены до ума, а вот среднее здание словно гнилой зуб в обмотке из сетки уже который год мозолит глаза горожан. О том, что там регулярно бывают подростки, красноречиво говорят всевозможные надписи внутри и снаружи дома. И остается только догадываться, как сильно рады соседству с таким «братцем» жильцы соседних домов. К слову, в сравнении с некоторыми зданиями, это вовсе и не долгострой: земельный участок был предоставлен в 2003 году. Много лет недострой простоял заброшенным, а его собственник находится в стадии ликвидации. Новый собственник 7-этажного недостроя проводит его экспертизу. Уже известно, что здание находится не в аварийном состоянии и будет достроено. А вот его внешний вид и этажность, которые были задуманы ранее, могут измениться.

Гнилым зубом недострой вклинился между двумя домами на проспекте СтроителейФото: Екатерина РОМАНОВА

Пристроечка между домами

Еще один недострой на проспекте Строителейдолгое время доставлял жителям близлежащих многоэтажек. Благая идея – построить торговый павильон – оказалась трудновыполнимой. Строительство велось с 2004 года, потом было заброшено, начиналось снова… А в периоды затишья местные подростки и люди без определенного места жительства умудрялись проникать в здание. В марте 2018 года здание перешло в руки нового собственника и тот взялся доводить его до ума. Павильон почти достроен – все работы должны быть завершены до 2020 года. но пока нет точной информации о том, что именно будет в нем.

Пристройка на Строителей, 90, уже почти достроена.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Самый долгий долгострой

С одной стороны – отдел полиции, почта и банк, с другой – мечеть. А посередине – это здание. Его судьба весьма печальна: еще в 1978 году исполком новокузнецкого горсовета передал участок военизированному горноспасательному отряду №18 под строительство технического корпуса. В 1993 году собственник сменился – теперь уже «Кузнецкуголь» строил здесь военизированный горноспасательный корпус. На сегодняшний день незавершенным строительством объектом владеет некий Спиридон Керопян, а само здание по документам проходит как технологический комплекс для размещения автотранспорта.

Только ни горноспасателей, ни автотранспорта здесь нет. А есть лишь полуразвалившееся (или полупостроенное?) здание нестандартной формы. Пожарные уже сбились со счету, сколько раз выезжали сюда по сигналу, а местные жители, когда-то ребятишками бегавшие играть на стройку, сегодня категорически запрещают делать это своим детям.

- Данный объект подлежит сносу на основании вступившего в законную силу решения Орджоникидзевского районного суда города Новокузнецка от 28 февраля 2017 года, - сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка. - Исполнительный лист направлен в МОСП по Орджоникидзевскому и Кузнецкому районам города Новокузнецка для принудительного исполнения.

Самый долгий долгострой. Фото: Яндекс-карты

Недострои, недострои...

Сколько же всего недостроев в Новокузнецке? В администрации города сообщили, что в реестре числится 72 объекта незавершенного строительства. У каждого из них – своя судьба. Так, к 2021году должны быть достроены объекты капитального строительства по проспекту Кузнецкстроевскому, 15а, улице Павловского,13, квартал 45-46. Центрального района, фитнес-центр по улице Рокосовского,15, приход святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии в Заводском районе и ряд других. Годом раньше должно завершиться строительство культурно-развлекательного комплекса по улице Ленина, 41-Б, торгового комплекса по проспекту Шахтеров, 10 А, здание по улице Кутузова, 17А и другие. А вот некоторые долгострои будут снесены – этоздания на улице Зыряновской,44, Гидоротехническая,26 и 24, на улице Некрасова,14, Пионерский,8Б, Щорса,5. Кроме того, через суд планируется изъять земельные участки более чем у 30 объектов незавершенного строительства.

- Они не только портят внешний вид города, – подчеркнул глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов. - Но и являютсяпотенциально опасными объектами, куда могут забраться для игр дети и травмироваться, объектами, где создается благоприятная среда для совершения преступных действий.