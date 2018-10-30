Участница конкурса «Мисс Кузбасс 2018»: Анастасия Никитина

СЕГОДНЯ 13:28 2018-10-30T13:58:43+03:00

Пока девушки готовятся к финалу, мы день за днем знакомим наших читателей с каждой из них

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Будущий педагог и психолог, спортсменка и танцовщица, Анастасия Никитина всегда стремится к победе. Она уверена: нет ничего невозможного, поэтому никогда не сидит на одном месте, всегда идет вперед и добивается своих целей. Вот и в этом году она поставила себе цель: стать участницей конкурса «Мисс Кузбасс» и получить заветную корону.

- Я с 6 лет занималась народными и современными танцами. Сейчас состою в группе поддержки хоккейной команды Кузнецкие Медведи. А там такие нагрузки, что переживать из-за фигуры не приходится, - с улыбкой делится секретом хорошей фигуры Анастасия. – А сейчас, перед финалом конкурса, нагрузки стали еще больше…

Фото: из личного архива героини публикации.

Но если конкурс – это яркая точка в настоящем, то в будущем Анастасия хочет стать педагогом-логопедом, и сейчас она получает образование в этом направлении. Почему девушка выбрала именно эту профессию? Ей просто нравится, когда окружающие говорят красиво и правильно. А в будущем она сможет помогать людям научиться этому.

- Папа всегда воспитывал во мне сильную личность, прививал стремление к победе, а мама всегда была рядом со мной и поддерживала в трудную минуту, - Анастасия улыбается, рассказывая о своей семье. - В трудную минуту меня поддерживали мои родные, но сейчас мы живем очень далеко друг от друга (они - в Норильске), и общения с ними мне немного не хватает.

Фото: из личного архива героини публикации.

1 ноября Анастасия Никитина выйдет на сцену Дворца «Алюминщик», чтобы сразиться за корону «Мисс Кузбасс 2018». Вы, наши читатели, можете проголосовать за Настю. Возможно, она получит не только корону конкурса, но и ленту «Мисс «Комсомольская правда».