Новокузнецкий пятиклассник потерялся во времени

СЕГОДНЯ 16:08 2018-10-30T16:22:27+03:00

Пятиклассник из Новокузнецка запутался во времени и отправился в школу среди ночи. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Изменить размер текста: A A

Этот день начинался для пятиклассника Сережи Н. (имя изменено – ред.) как обычно. Мальчик проснулся по сигналу будильника на смартфоне, погрустил о том, что лето давно прошло и теперь по утрам темно и прохладно. Сережа, как заботливый и самостоятельный сын, тихонько позавтракал, оделся, собрался и отправился в школу. Людей на улице совсем не было, и мальчик, пиная осенние листья, в тишине и одиночестве дошел до остановки и принялся ждать автобус.

Сережа долго ждал – минут 20, а автобуса все не было и не было. Зато возле него неожиданно остановился автомобиль с надписью ДПС.

- Мальчик, что ты здесь делаешь? – поинтересовался инспектор ДПС Александр Алексаев.

- Автобус жду, - удивленно ответил Сережа.

- У тебя дома все нормально? Может, обидел кто? – продолжал задавать странные вопросы инспектор.

Мальчик пожал плечами: мол, все хорошо, а вот в школу могу опоздать. А инспектор все не унимался: предложил сесть в машину и согреться: мальчишка совсем замерз…

И только в автомобиле ДПС все встало на свои места – у Сережи, как оказалось, смартфон каким-то образом поменял время, и на самом деле шел лишь четвертый час утра. Оттого-то инспекторы ДПС и удивились, что ребенок стоит один на остановке.

- Сначала мы решили, что у мальчика что-то случилось: может, потерялся или из дома сбежал, - рассказал инспектор ДПС Александр Алексаев. – Стали расспрашивать, сравнили время на часах – и ребенок искренне удивился, что сейчас еще ночь!

Как оказалось, мальчишка прошел от дома до остановки примерно полкилометра, а так как улицы были пустынны, уточнить время было не у кого. А до школы ему предстояло ехать еще чуть меньше трех километров.

Полицейские, конечно же, позвонили маме мальчика. И можно только представить себе удивление женщины, узнавшей, что ее сын в три часа ночи отправился в школу! Мама была рада тому, что Сережу нашли, что с ним ничего не случилось и все закончилось хорошо.

- По мальчишке видно, что он из нормальной семьи: опрятный, одет по сезону, самостоятельный – даже маму не стал будить, чтобы она выспалась, - смеется Александр Алексаев. – Мы с коллегой, Иваном Мойкиным, рады, что с ребенком все хорошо.

Передавая Сережу маме, инспекторы ДПС посоветовали мальчику в будущем проверять время на других часах, чтобы больше не теряться во времени.

- Госавтоинспекция обращается к родителям, особенно младшего школьного возраста, быть внимательными к своим детям, контролировать их распорядок дня, по возможности провожать в школу и всегда знать, где находятся ваши дети, - посоветовали в отделе пропаганды Госавтоинспекции города Новокузнецка.