2018-10-30T21:02:47+03:00
Общество

Участница конкурса «Мисс Кузбасс 2018»: Анастасия Токарева

Пока девушки готовятся к финалу, мы день за днем знакомим наших читателей с каждой из них
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: из личного архива героини публикации.Фото: из личного архива героини публикации.
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Анастасия Токарева уверена, что каждого человека окружают люди, близкие по духу, моральным принципам, душевным качествам. Девушка больше всего ценит в людях честность, ум и доброту – и именно такие люди окружают и ее саму. Именно рядом с такими людьми можно расти духовно и интеллектуально.

- Я горжусь теми людьми, которые меня окружают: мои родители, мои друзья, - улыбается Анастасия. – Они – мой стимул двигаться дальше, не стоять на месте, развиваться.

Фото: из личного архива героини публикации.

Фото: из личного архива героини публикации.

К слову, еще с детства Настя была непоседливым ребенком: то кроликов из клеток на свободу выпустит, то плаваньем займется, то баскетболом, то теннисом или танцами, а то и вовсе скалолазаньем – все хотелось попробовать! Сейчас пока остановилась на обычном фитнесе в спортзал: и для здоровья полезно, и просто привыкла жить активно.

- Год назад я получила высшее образование, сейчас работаю бухгалтером, а потом хотела бы получить еще одно образование. Но пока не скажу, какое! – улыбается Анастасия.

Фото: из личного архива героини публикации.

Фото: из личного архива героини публикации.

Но это – еще не скоро. Ведь в самом ближайшем будущем девушке предстоит выйти на сцену в качестве финалистки конкурса «Мисс Кузбасс 2018». И пусть ее немного пугает публичное выступление, Настя обязательно справится с этим легким волнением. А поддержать девушку можно будет 1 ноября во Дворце культуры «Алюминщик». Кроме того, вы, наши читатели, можете проголосовать за Анастасию. Возможно, девушка завоюет не только главную корону конкурса, но и звание «Мисс Комсомольская правда».

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