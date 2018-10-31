Участница конкурса «Мисс Кузбасс 2018»: Антонина Исакова

СЕГОДНЯ 06:32 2018-10-31T06:36:20+03:00

Пока девушки готовятся к финалу, мы день за днем знакомим наших читателей с каждой из них

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Пока другие говорят о принципах правильного питания, Антонина Исакова следует им: вот уже в течение трех лет она занимается диетической и здоровой кулинарией.

- Чтобы всегда оставаться красивой, нужно заботиться о здоровье, заниматься спортом и правильно питаться, - раскрывает секреты красоты и хорошего настроения Антонина. - Мой день начинается со стакана правильной воды. Затем, конечно, минералы - ведь я хочу быть не только красивой и спортивной, но и здоровой! И, конечно, не надо забывать о гармонии с собой, своим телом и мыслями.

Фото: из личного архива героини публикации

- Моя мамочка - мастер спорта по волейболу и специалист по профилактике здоровья, нутрициолог, ее занятие очень помогают мне в жизни, - рассказывает Антонина о своей семье. - Папа же помогает мне раскрывать организаторские способности и развивать аналитический склад ума.

С детства Антонина обожала готовить, а когда подросла, стала создавать настоящие кулинарные шедевры – очень вкусные и не менее полезные. А еще с четырех лет Антонина занималась бальными танцами и достигла хороших успехов, но потом решила попробовать себя в профессиональном спорте и занялась баскетболом. А заодно и начала обучение в школе моделей. Сейчас же все ее силы распределены между учебой (девушка получает образование педагога-дефектолога) и подготовкой к финалу конкурса «Мисс Кузбасс 2018».

- С детства я росла очень добрым и отзывчивым ребенком, а когда стала старше, поняла, что хочу связать свое будущее с детьми, - рассказывает Антонина о выборе своей профессии. - Моя любовь к детям и помощи безгранична, поэтому решила связать свою жизнь именно в направлении детей и помощи.

Фото: из личного архива героини публикации

В самом ближайшем будущем Антонине Исаковой предстоит выйти на сцену в качестве финалистки конкурса «Мисс Кузбасс 2018». Поддержать девушку можно будет 1 ноября во Дворце культуры «Алюминщик». Кроме того, вы, наши читатели, можете проголосовать за Антонину. Возможно, девушка завоюет не только главную корону конкурса, но и звание «Мисс Комсомольская правда».