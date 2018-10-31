4G-интернет стал доступен 98 процентов кузбассовцев

СЕГОДНЯ 11:39 2018-10-31T12:05:47+03:00

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98 процентов населения Кемеровской области могут в настоящий момент пользоваться быстрым мобильным интернетом в формате 4G. А все потому, что компания Tele2 за последние несколько лет активно развивала сеть 4G на территории региона.

Именно об этом и шла речь на пресс-конференции, организованной Tele2. К слову, само это мероприятие было организовано весьма креативно. За какой-нибудь час времени приглашенным журналистам дали возможность «попутешествовать» из эпохи патефонов и фотоаппаратов с деревянным корпусом в эру высоких технологий, где их, помимо прочего, ожидало знакомство с разумным (и говорящим!) роботом по имени Гена.

Приверженность к прогрессу компания продемонстрировала в отчете спикеров на пресс-конференции. Так, технический директор кемеровского филиала Tele2 Илья Рыбальченко рассказал, что только за 2018 год количество базовых станций 4G на территории Кузбасса было увеличено в 2,5 раза. Что, собственно, и дало возможность «охватить» сетью высокоскоростного интернета 98 процентов населения региона. В численном выражении это два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч человек — столько жителей, например, в Кувейте.

Tele2 предлагает клиентам с 4G-смартфонами удобные тарифные планы. Фото: Tele2

«Tele2 начала работать в Кузбассе в 2003 году, когда о мобильном интернете никто даже и не задумывался. В конце 2014-го мы получили возможность строить и запускать сети быстрого интернета, в мае 2015-го построили сеть 3G, а ровно через год запустили и сеть 4G. Тогда ею могли пользоваться жители девяти крупнейших городов Кузбасса, это примерно 65 процентов населения области», — сообщил Илья Рыбальченко.

Прошло два с половиной года — и вот теперь «охват» достиг заявленных цифр. Причем, сейчас высокоскоростным интернетом обеспечены не только жители Кемерова, Новокузнецка или Мариинска, но и те кузбассовцы, что живут в малых населенных пунктах. И даже в очень малых — так сеть 4G распространяется сейчас, например, на станцию Аверьяновка в Тяжинском районе, где постоянно проживают… семь человек! А вообще за 2018 год на карте покрытия появилось 49 новых населенных пунктов из 13 районов Кемеровской области. Новороманово, Проскоково, Менчереп, Опарино — все и не перечислишь.

И это не говоря уже о том, что сеть 4G от Tele2 распространяется не только на сами города и села, но и на расстояния между ними. По словам Ильи Рыбальченко, высокоскоростной интернет доступен клиентам компании еще и на 1890 километрах федеральных и региональных дорог Кузбасса. Само собой, касается это и автодороги Р-255 «Сибирь», проходящей по территории Кемеровской области от границы с Новосибирской областью через областной центр и Мариинск до границы с Красноярским краем. Там сеть 4G работает почти на все протяжении пути.

На этих успехах Tele2, впрочем, останавливаться не собирается — до конца 2018 года заявлено строительство еще нескольких объектов инфраструктуры. А это значит, что уже к Новому году быстрый мобильный интернет придет в дома кое-кого из «неохваченных» пока 2 процентов кузбассовцев.

Иначе и быть не может, ведь именно мобильный интернет сейчас является безоговорочным лидером по темпам роста популярности среди пользователей. Как сообщил коммерческий директор кемеровского филиала Tele2 Артем Степанов, только за год, с сентября 2017-го по сентябрь 2018-го, общий трафик передачи данных в сети компании увеличился больше, чем в два раза.

«Если в сентябре 2017 года более 70 процентов всего трафика приходилось на технологию 3G, то уже в июне 2018-го сети 3G и 4G стали показывать паритет. А в июле мы констатировали смену лидера — через нашу сеть 4G прошел 51 процент всего трафика», — рассказал Артем Степанов.

Теле2(5) — абоненты Tele2 в Кузбассе — люди современные и «продвинутые». Фото: Tele2

И добавил — абоненты Tele2 в Кузбассе являются людьми достаточно «продвинутыми», поскольку быстро и легко меняют старые мобильники на смартфоны с поддержкой 4G. А значит, и потребление 4G-интернета закономерно растет. Вообще, именно клиенты с 4G и задают сейчас тон, являясь основными «локомотивами» развития мобильной индустрии. Все просто: конкретно в Кемеровской области такие люди потребляют в 3,5 раза больше мобильного интернета, да и входящих/исходящих звонков у них тоже на 70 процентов больше. Отражается это и на плате за услуги — по словам Артема Степанова, «средний чек» клиента с 4G-смартфоном в Кузбассе выше почти на 75 процентов.

Впрочем, нужды и потребности таких клиентов в Tele2 очень даже учитывают. Неслучайно буквально в начале октября был запущен тарифный план «Премиум» — за 1300 рублей в месяц клиент получает 40 гигабайт интернет-трафика, безлимитные звонки на Tele2 по России, да еще и 2000 минут на другие номера страны, и 500 SMS в придачу. Включен в тарифные линейки компании и тариф «Мой безлимит», благодаря которому за 500 рублей вы можете получить 500 минут для звонков на номера других операторов (в том числе, и в другие регионы), безлимит на номера Tele2 и на интернет, да еще и 50 SMS.

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