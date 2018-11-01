«До чего дошел прогресс»: В Кемерове открылась выставка «Робополис»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-31T18:30:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Картина «Приключения Электроника», строка из песни которой украсила заголовок, вышла на телеэкраны 38 лет назад. В то время роботы были для детей и подростков фантастикой, чудом, к которому каждый хотел прикоснуться. Сегодня же благодаря выставке «Робополис» у любого кемеровского ребенка и взрослого есть возможность подружиться с полусотней роботов и не только. Здесь можно научиться двигать предметы силой мысли, опробовать транспорт будущего и погрузиться в виртуальную реальность.

Виртуальная реальность - рядом. Фото: Кирилл Чащин.

На первый взгляд выставка кажется очень большой. На второй – огромной. В экспозиции куча локаций и везде что-то происходит. Скажем сразу, что за час вам все точно не обойти. Можно постараться быстренько все объехать на гироскутере, который может получить любой желающий, и составить общее впечатление. Если захотите на все это взглянуть сверху, можно отправить в полет квадрокоптер. Но вернемся к нашей основной теме – к роботам.

Кто сразится с роботом? Фото: Кирилл Чащин.

– Уникальность выставки заключается в том, то она интерактивная. Здесь роботами можно управлять, с ними можно общаться. Есть большие и маленькие роботы. Рядом с маленькими стоят консультанты, которые все вам про них рассказывают. Большие же сами могут обо всем рассказать. Они могут поговорить на любые темы. Робот Валера даже проводит стендапы (Юмористические монологи, – «КП»), – говорит организатор выставки Айдана Кожахметова.

Робот Валера, как и все крупные роботы выставки, был разработаны в России. Его создавали в качестве универсального работника, в будущем он может заменить официантов, экскурсоводов и охранников. Уже сегодня Валеры работают в больницах, наблюдая за пациентами через свои камеры, трудятся преподавателями в детских садах и школах. Беседу с посетителями также может поддержать девушка-робот Кики. Она умеет распознавать лица, отвечать на вопросы и задавать их. А на входе гостей встречает робот Борис. Он умеет загадывать загадки, может показать мультик или сфотографировать вас и отправить снимок на почту.

Я - человек, ты- робот.Фото: Кирилл Чащин.

– Я пообщалась с роботами, спрашивала у них «Как дела?», «Как тебя зовут?», «Что ты здесь делаешь?». Они мне ответили, что все хорошо, начали спрашивать мое имя, – делится впечатлениями кемеровчанка Ксения, которая пришла на выставку с детьми. – Дети очень довольны, они под впечатлением, особенно от танца роботов.

Они такие разные, эти роботы. Фото: Кирилл Чащин.

Отметим, что каждый час на сцене выступают танцующие роботы. Они динамично двигаются под зажигательную музыку, выполняют танцевальные движения и трюки. Также на сцене можно увидеть тесла-шоу, где перед зрителем разворачивается бой молний.

Обучение управлению. Фото: Кирилл Чащин.

Самой интересной локацией выставки можно назвать робозоопарк. Самый популярный его питомец – это робот-собака Aibo. Этого щеночка создали в 2007 году в Японии. Он знает четыре языка: английский, немецкий, японский и французский. Но на выставке он откликается только на английский. Всего робот знает 175 голосовых команд. Он может встать, сесть, станцевать, поиграть с мячом и так далее. Слушает хозяина он при помощи микрофонов в области ушей, а смотрит на собеседника камерой, которая спрятана в области носа. Если в помещении слишком шумно, и он не слышит команды, можно поднести к нему карточку с командой, и он считает ее по ней. Aibo можно обучать различным действиям.

А если присмотреться, то можно разгадать тайну роботов! Фото: Кирилл Чащин.

– Собака мне понравилась больше всего, она самая такая интересная. А сыну больше понравились машины, он любит такую технику. Было очень любопытно и интересно. Я в восторге. Стоит сюда прийти с детьми еще раз. Им интересно здесь. Кроме того, тут они могут своими руками всем управлять. Это намного полезнее, чем сидеть в телефоне, – отмечает Наталья, которая пришла на выставку вместе с сыном и мужем.

Робот-обнимашка. Но руками его трогать нельзя! Фото: Кирилл Чащин.

Рядом с кибер-щенком живет панда, которая любит обниматься и петь песни. Она знает несколько языков и хорошо умеет делиться своими знаниями. Рядом с пандой сидят причудливые ушастые птенцы Ферби, которых можно кормить из бутылочки. Они также танцуют, и поют. В зверинце также обитает динозавр и робот-паук. Последний может обследовать помещения и отправлять фотографии хозяину. Если робот попадает в затруднительное положение, он вызывает к себе на помощь свою уменьшенную копию.

На выставке можно научиться поднимать шарик при помощи силы мысли. Для этого нужно только сосредоточиться на объекте и представитель его полет. Специальный датчик передает мысли в устройство, которое при должном усилии поднимает шарик струей воздуха. К этому аттракциону выстраивается самая большая очередь.

– Человек должен сконцентрироваться на шаре. Чем выше концентрация, тем выше воздух поднимает шар. Это развивает усидчивость и концентрацию, – отмечает Айдана Кожахметова.

Маденький, но тоже робот! Фото: Кирилл Чащин.

Из знаменитых роботов на выставке «Робополис» можно встретить R2D2 из «Звездных войн». По словам инструкторов, характер у него такой же вредный, как в фильме. Также рядом с робозоопарком находятся Валли и Ева.

Самым эмоциональным роботом посетители называют малыша Cozmo, похожего на кубик с ножками. Он нравится всем детям без исключения. Он собирает кубики, танцует и выражает свои эмоции. Если его уронить на бок, он начинает психовать и колотить своими лапками-подъемниками по земле.

На выставке "Робополис". Фото: Кирилл Чащин.

Также на выставке можно попробовать собрать своего робота, погрузиться в миры дополненной и виртуальной реальности, устроить гонки на радиоуправляемых машинках и многое другое.

– На самом деле интересная выставка. Некоторых роботов уже можно встретить в жизни, например в московском метро, – говорит кемеровчанин Александр, пришедший на выставку с дочерью. – Сюда нужно приводить детей, потому что в 21 веке такие вещи нужно познавать. У них в жизни это уже будет. Очень прикольно, что многое здесь российского производства.

Международная научно-интерактивная выставка «Робополис» проходит на 1 этаже в ТРЦ «Лапландия», Октябрьский проспект, 34. Посетит выставку можно до 25 ноября.

Пошпионить за роботами можно тут:

Сайт: https://робополис.рф

VK: https://vk.com/robopolis_kemerovo

Телефон: 8 (961) 866-22-05

На правах рекламы