Участница конкурса «Мисс Кузбасс 2018»: Анастасия Башмакова

СЕГОДНЯ 18:22 2018-10-31T18:38:25+03:00

Пока девушки готовятся к финалу, мы день за днем знакомим наших читателей с каждой из них

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Анастасия Башмакова – удивительно гибкая и пластичная девушка. Еще бы! Ведь в течение 12 лет она занималась в цирковой студии «Арлекино» при ДК имени Дзержинского. С цирковыми номерами в составе коллектива девушка побывала в разных городах, а своим самым большим достижением Настя считает участие на Всероссийском фестивале-конкурсе цирковых искусств «Под сводом старого шатра».

Фото: из личного архива героини публикации

- В какой-то момент я променяла цирк на танцы, и уже несколько лет танцую в коллективе «Be One», - рассказывает Анастасия. – Еще люблю играть в баскетбол! А зимой всей семьей мы катаемся на лыжах.

Сейчас Настя учится на четвертом курсе СибГИУ. Она выбрала для себя направление «торговое дело». Девушка уверена: торговля всегда актуальна, главное, правильно ею управлять.

Фото: из личного архива героини публикации

Конкурс красоты и таланта «Мисс Кузбасс 2018» - второй для Насти. Некоторое время назад она заняла второе место менее масштабного конкурса «Мисс осень», так что выйти на сцену на финальном концерте регионального этапа конкурса «Мисс Россия» ей будет очень просто. А вы, наши дорогие читатели, можете поддержать ее как на концерте, так и проголосовав за Настю. Не исключено, что именно ей достанется главная корона конкурса и звание «Мисс «Комсомольская правда».