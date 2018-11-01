Участница конкурса «Мисс Кузбасс 2018»: Анастасия Котович

СЕГОДНЯ 04:14 2018-11-01T06:08:54+03:00

Пока девушки готовятся к финалу, мы день за днем знакомим наших читателей с каждой из них

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Жизнь – штука интересная, и она все время преподносит невероятные сюрпризы. Так случилось однажды и с Анастасией Котович. В тот день у девушки было плохое настроение, она ехала в автобусе грустила у окна. Неожиданно автобус попал в ДТП – прямо на мосту.

- На секунду я подумала, что мы снесли ограждение и падали в реку: в окне кроме воды ничего не было видно, - вспоминает Анастасия. - Хорошо, что ограждение было крепкое, и автобус просто на них лег. В тот момент у меня кардинально поменялись взгляды на жизнь. Я поняла, что нужно ценить каждую минуту и всех, кто меня окружает.

Анастасия стала внимательнее относиться к близким, старается во всем помогать и поддерживать их. К слову, девушка и будущую профессию выбрала такую, чтобы помогать людям сделать их жизнь лучше. В скором времени Анастасия получит диплом логопеда. Настя уже сейчас легко находит общий язык с малышами и с удовольствием готова проводить с ними время.

Сейчас в жизни Анастасии Котович наступил еще один переломный момент: 1 ноября девушка выйдет на сцену Дворца «Алюминщик», чтобы сразиться за корону конкурса «Мисс Кузбасс 2018». Приглашаем вас, наши дорогие читатели, поддержать Настю!