В полиции рассказали о самых популярных мошенничествах в Кузбассе

СЕГОДНЯ 06:06 2018-11-01T06:08:54+03:00

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За девять месяцев 2018 года от действий мошенников пострадали почти 2,5 тысячи жителей Кузбасса. Они отдали аферистам порядка 70 миллионов рублей. За аналогичный период прошлого года в полицию поступило на 100 заявлений меньше. При этом и сумма ущерба была около 55 миллионов.

30 октября в Главном управлении МВД по Кемеровской области прошел брифинг, на котором полицейские и журналисты обсудили проблему мошенничеств в регионе.

Крадут дистанционно

По статистике, 54 процента всех мошенничеств сегодня совершается дистанционно. Кузбассовцы перечисляют деньги за товары, за оказание услуг, получение компенсаций, выигрышей или медицинских препаратов и нередко попадаются на удочку аферистов.

Есть две сложности, которые мешают полицейским оперативно отрабатывать дела с дистанционными мошенничествами. Это отсутствие контакта потерпевшего с преступником - зачастую последний проживает в другом регионе, а иногда и в другом государстве. Кроме того, преступники используют инновации, которые помогают им скрыть не только свою личность, но и местонахождение. Именно поэтому раскрываемость таких преступлений невысока - виновника удается найти только в каждом четвертом случае.

- 57 процентов дистанционных мошенничеств совершаются с использованием интернет-сайтов покупки-продажи товаров и услуг. Тут существует два вида обмана: первый - когда мошенник выставляет объявление о продаже какого-либо товара и потерпевший переводит деньги в счет оплаты. Второй способ более изощренный, потому что мошенники, наоборот, звонят гражданам по поданным ими объявлениям и предлагают предоплату. Но для этого просят сообщить все реквизиты банковской карты, в том числе CVV-код, находящийся на ее обратной стороне, и пароли доступа к мобильному банку, - рассказал заместитель начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Кемеровской области Павел Сенафонкин.

57 процентов дистанционных мошенничеств совершаются с использованием интернет-сайтов покупки-продажи товаров и услугФото: Анастасия Осипова

Примеров таких мошенничеств достаточно много. Вот только несколько из них. В Кемерове 25-летний житель Кировского района выложил в Сеть объявление о продаже металлоискателя. После перевода полной суммы за товар мужчина прекращал связь с покупателем. Обманутыми оказались четыре человека. Похожий случай произошел в Мариинске. Здесь муж и жена зарабатывали деньги на разведении породистых собак. Но пару сгубила алчность: супруги решили не отправлять щенков шпица, а просто присваивать деньги. Всего на их развод попались шесть человек.

Уходят от старых схем

Примерно 10 процентов от всех преступлений составляют так называемые взломы страниц в социальных сетях - когда мошенники создают копии страниц. Причем преступники стали уходить от банальных просьб одолжить денег. Теперь аферисты предлагают родственникам и знакомым, чью страничку они взломали, поучаствовать в различных акциях - но для этого необходимо предоставить реквизиты банковской карты. Если человек ведется, то остается без денег. Свежий пример: 1 октября интернет-мошенники похитили с банковской карты жительницы Березовского 280 тысяч рублей. Они вели с потерпевшей переписку от имени подруги.

Стоит отметить, что мошенники постоянно мониторят свой «рынок» и не упускают возможности нажиться на чужой беде. У вас пропала собака, вы сообщили об этом в соцсети и просите помочь ее разыскать - остерегайтесь мошенников, которые предложат выкупить собаку за деньги. Так не повезло 23-летнему кемеровчанину. Правда, он лишился не собаки, а автомобиля, о чем написал в социальной сети. На сообщение откликнулись неизвестные, которые пообещали вернуть авто за 6,5 тысячи рублей. Парень согласился, но в итоге и машину не вернул, и деньги потерял.

Все возрасты покорны

В обществе бытует мнение, что на удочку мошенников попадаются лишь социально незащищенные слои населения, с низким уровнем образования и правового сознания, но статистика говорит об обратном. Так, в половине случаев жертвами мошенников стали кузбассовцы в возрасте от 18 до 39 лет. Еще 25 процентов преступлений совершено в отношении людей в возрасте от 40 до 54 лет. И лишь четверть жертв приходится на пенсионеров. К слову, о последних.

Чаще всего людей пожилого возраста обманывают под предлогом «Мама, я попал в беду…» Мошенники звонят пенсионерам и, рассчитывая на их плохое здоровье и невнимательность, представляются сыном или внуком. Они сообщают, что сбили человека и им нужны деньги, чтобы не угодить в тюрьму.

Еще один способ, рассчитанный на пожилых, - обещание выплатить компенсацию за ранее полученную услугу либо товары, лекарства, БАДы. При этом мошенники требуют заплатить комиссию. Как правило, речь идет о «компенсации» миллионных сумм, и люди соглашаются отдать комиссию в виде 30 или 40 тысяч рублей.

В Кузбассе цыган переодевался в женщину и обманывал пенсионерок Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Говоря о пенсионерах, нельзя не сказать про контактные мошенничества, совершаемыми в большей степени лицами цыганской национальности. Их жертвами в основном становятся мнительные старушки, которые верят, что на них навели порчу или сглазили. Для большей убедительности мошенники зачастую демонстрируют иглу или другой металлический предмет, который в руках «больного» чернеет, что якобы является верным признаком порчи.

- Рука смачивается в медном купоросе. Во влажную руку кладется игла и держится, пока произносится заговор. Через какое-то время происходит реакция окисления. Перед этим, конечно, игла полируется, начищается, чтобы было видно, что она стала темнее, - раскрыл «фокус» главный эксперт экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Кемеровской области Антон Югов.

Еще один способ обмана пенсионеров: молодые люди подходят к пожилому человеку, представляясь студентами из Молдавии, Румынии или Пакистана, и говорят, что их родственнику, попавшему в ДТП, срочно требуется дорогостоящая операция. Мошенники просят денег в долг и обещают вернуть, но после получения средств скрываются.

Кто обманывает

В Кузбассе на базе главного управления полиции создали специализированный отдел по раскрытию преступлений, совершенных дистанционным способом. За это время полицейские расследовали более 200 преступлений, совершенных в Сети. К уголовной ответственности привлекли более 400 лиц.

- В 2018 году судами Кемеровской области рассмотрены уголовные дела в отношении 37 лиц, все они привлечены к уголовной ответственности. В большинстве случаев назначено условное наказание, но есть факты реального лишения свободы. Например, в Анжеро-Судженске телефонный мошенник получил четыре года шесть месяцев тюрьмы, - рассказал заместитель начальника главного следственного управления ГУ МВД по Кемеровской области Максим Рыжков.

Он отметил, что сегодня много преступлений совершается молодыми женщинами, которые создают фиктивные онлайн-магазины и продают несуществующую женскую или детскую одежду. Чаще всего на такие преступления идут матери в декрете. Недавно в Новокузнецке было завершено расследование уголовного дела в отношении женщины-мошенницы. Ей дали четыре года восемь месяцев колонии-поселения.

Бди!

Как уберечься от аферистов

Главное «противоядие» от мошенников - бдительность. Чтобы не попасться на удочку интернет-мошенников, всегда проверяйте информацию о сайте, на котором хотите купить товар. Не предлагайте деньги незнакомым людям.

Не называйте реквизиты карты и поступающие пароли: для перевода денег на карту достаточно 16-значного номера, никаких CVV-кодов и никаких имен называть не надо.

Не устанавливайте на телефоны ненадежное антивирусное программное обеспечение.

Не проходите по ссылкам, поступающим на телефон, в том числе от лиц из телефонной книги.

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