На колясках и в масках: В Новокузнецке стартовал второй этап проекта «Три толстяка»

СЕГОДНЯ 07:59 2018-11-01T08:01:26+03:00

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В Новокузнецке продолжается работа над вторым этапом уникального проекта «Три толстяка». На втором этапе, который начался на днях, волонтеры приступили к изготовлению головных уборов и декораций для проекта.

«Три толстяка» - межрегиональный проект для взрослых и детей с неограниченными возможностями, который стартовал в августе 2018 года, а к логическому завершению придет в середине декабря: именно на этот день намечено открытие снежного городка, который будет построен в Новокузнецке благодаря руководителю проекта – Давиду Бурману, режиссеру из Санкт-Петербурга.

Фото: Ольга Анчокова

Волонтеры – студенты Новокузнецкого педколледжа – уже приступили к практическому воплощению художественных замыслов художника проекта – Дмитрия Бобровича, главного художника Ульяновского театра кукол имени Леонтьевой. Это и 40 масок, которые будут олицетворять те или иные профессии, и макеты декораций для спектакля на столе (к слову, он будет транслироваться на большом экране, установленном на улице) и снежного городка на улице. В «Театре на столе» будут заняты необычные актеры – люди с неограниченными возможностями.

Проект "Три толстяка" активно поддерживает Владимир Машков.Фото: Екатерина РОМАНОВА

К слову, снежный городок со сложными препятствиями появится возле здания кинотеатра «Коммунар». Каждый из горожан сможет не только ногами, но и на инвалидной коляске попробовать пройти лабиринт, чтобы узнать, с какими трудностями приходится сталкиваться тем, кто передвигается в таких колясках постоянно.

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Новокузнецкий театр кукол «Сказ» получил президентский грант на проект «Три толстяка». Этот проект ориентирован на детей и взрослых с инвалидностью, а точнее – с неограниченными возможностями. (подробности)