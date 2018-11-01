2018-11-01T09:45:03+03:00
Общество

Участница конкурса «Мисс Кузбасс 2018»: Анастасия Зобова

Пока девушки готовятся к финалу, мы день за днем знакомим наших читателей с каждой из них
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: из личного архива героини публикацииФото: из личного архива героини публикации
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Анастасия Зобова уверена: чтобы найти свое место в жизни, нужно пройти через множество испытаний. Особых испытаний на долю Анастасии пока не выпадало, возможно, потому, что девушка с благодарностью принимает все, что ей преподносит жизнь.

Фото: из личного архива героини публикации

Фото: из личного архива героини публикации

Своими достижениями Анастасия гордится: она является стипендиатом главы города за успехи в культуре, отличником физической подготовки Кузбасса. Девушка на протяжении с пяти лет занимается балетом, сейчас является солисткой ансамбля классического танца «Фуэте». А еще Настя – представитель уже третьего поколения педагогов в своей семье!

- Очень люблю детей от младшего до старшего школьного возраста, - признается Анастасия. – После окончания педколледжа я стану дипломированным педагогом дополнительного образования, но уже сейчас совмещаю учебу с работой: работаю хореографом в хореографической школе «Русский Балет».

Фото: из личного архива героини публикации

Фото: из личного архива героини публикации

Любовь к сцене началась у Анастасии еще в детстве, когда она впервые танцевала. А 1 ноября ей предстоит выйти на сцену Дворца «Алюминщик» на финальном концерте регионального этапа национального конкурса «Мисс Россия». Возможно, именно Анастасия Зобова станет обладательницей заветного титула самой красивой девушки Кузбасса! Кроме того, ее плечи может украсить и лента «Мисс «Комсомольская правда».

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