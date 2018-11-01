Участница конкурса «Мисс Кузбасс 2018»: Олеся Шахова
Наслаждаться жизнью здесь и сейчас – таково жизненное кредо Олеси Шаховой. Девушка получает удовольствие от танцев, обожает жизнь в движении и уверена, что лучший рецепт красоты – правильное питание и занятие спортом.
Фото: из личного архива героини публикации
- Мое хобби это различные фотосессии и танцы: жить без них не могу! – рассказывает об увлечениях Олеся. – Даже успела поработать преподавателем хореографии!
Фото: из личного архива героини публикации
В этом году Олеся Шахова окончила Профессиональный колледж города Новокузнецка и теперь она – дипломированный специалист по туризму. К слову, побывать во всех уголках мира – заветная мечта Олеси, и девушка уверена, что однажды она сбудется.
Фото: из личного архива героини публикации
- Моя семья – самая лучшая на свете! – уверена Олеся. Мы – абсолютно разные люди, но, несмотря на это, очень близки, поддерживаем друг друга и гордимся каждым достижением.
Фото: из личного архива героини публикации
Придут родные поддержать Олесю и 1 ноября в 19:00 на конкурс «Мисс Кузбасс 2019». Возможно, именно их поддержка поможет Олесе завоевать главную корону конкурса и ленту «Мисс «Комсомольская правда».
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