2018-11-01T14:00:47+03:00
Общество

Участница конкурса «Мисс Кузбасс 2018»: Олеся Шахова

Пока девушки готовятся к финалу, мы день за днем знакомим наших читателей с каждой из них
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: из личного архива героини публикацииФото: из личного архива героини публикации
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Наслаждаться жизнью здесь и сейчас – таково жизненное кредо Олеси Шаховой. Девушка получает удовольствие от танцев, обожает жизнь в движении и уверена, что лучший рецепт красоты – правильное питание и занятие спортом.

Фото: из личного архива героини публикации

Фото: из личного архива героини публикации

- Мое хобби это различные фотосессии и танцы: жить без них не могу! – рассказывает об увлечениях Олеся. – Даже успела поработать преподавателем хореографии!

Фото: из личного архива героини публикации

Фото: из личного архива героини публикации

В этом году Олеся Шахова окончила Профессиональный колледж города Новокузнецка и теперь она – дипломированный специалист по туризму. К слову, побывать во всех уголках мира – заветная мечта Олеси, и девушка уверена, что однажды она сбудется.

Фото: из личного архива героини публикации

Фото: из личного архива героини публикации

- Моя семья – самая лучшая на свете! – уверена Олеся. Мы – абсолютно разные люди, но, несмотря на это, очень близки, поддерживаем друг друга и гордимся каждым достижением.

Фото: из личного архива героини публикации

Фото: из личного архива героини публикации

Придут родные поддержать Олесю и 1 ноября в 19:00 на конкурс «Мисс Кузбасс 2019». Возможно, именно их поддержка поможет Олесе завоевать главную корону конкурса и ленту «Мисс «Комсомольская правда».

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