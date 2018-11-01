Одевайтесь теплее: на выходных в Кузбассе ожидается до -17, снег и гололед

СЕГОДНЯ 13:56 2018-11-01T14:00:47+03:00

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Кузбассовцам не стоит ждать тепла: последний рабочий день недели и выходные обещают быть холодными и пасмурными.

- В ближайшие дни погода будет снежной и ветреной, - рассказывает Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра. - Практически ежедневно ожидаются осадки в виде снега, а при прохождении атмосферных фронтов будет усиливаться ветер.

В пятницу днем ожидается от -4 до +1 градуса, местами может быть до -8 градусов, а ночью и вовсе до -13 градусов. В большинстве районов пройдет снег, а усиливающийся до 22 метров в секунду ветер отменит длительные прогулки.

В выходные дни атмосферные фронты будут сменять друг друга. Так, в субботу благодаря прохождению теплого фронта столбики термометров поднимутся до +3 градусов днем, а ночью ожидается -5…-10 градусов, местами – до -15. И автолюбителям, и пешеходам нужно быть предельно внимательными: на дорогах ожидаются снежные накаты, гололед. В пятницу возможны осадки в виде снега и мокрого снега, метели.

В воскресенье местами пройдет снег, ожидаются метели, гололедица и порывистый северо-западный ветер. Холодный фронт принесет с собой мороз: столбики термометров опустятся до -5 градусов днем и до -17 – ночью.

В понедельник в Кузбассе по-прежнему будет прохладно: -1…-6 градусов днем и -6…-11 ночью. В большинстве районов ожидается порывистый ветер, снег, мокрый снег и гололед.