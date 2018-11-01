Новых фигурантов дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» арестовали до 25 декабря

СЕГОДНЯ 15:51 2018-11-01T16:08:08+03:00

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Новых фигурантов уголовного дела о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» арестовали до 25 декабря. Эдуард Комков и Никита Чередниченко будут находиться в кемеровском СИЗО-1.

В Центральном районном суде Кемерова прошли заседания, на которых была избрана мера пресечения для трех новых фигурантов уголовного дела о мартовском пожаре, в котором погибли 60 человек. Им были предъявлены обвинения в даче и получении взятки в 7 миллионов рублей.

По версии следствия, бывший генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината (собственник ТРЦ «Зимняя вишня») Вячеслав Вишневский через посредника Виктора Ефимкина передал взятку в размере 7 миллионов рублей экс-начальнице Госстройнадзора Кемеровской области Танзилие Комковой, ее сыну Эдуарду и бизнесмену Никите Чередниченко. Так Вишневский расплатился за то, что реконструированный Кемеровский кондитерский комбинат не будут проверять на предмет соблюдения норм безопасности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/675984" frameborder="0"></iframe> Эдуард Комков выступил в суде в Кемерове.Сын экс-начальницы Госстройнадзора, которая является фигуранткой уголовного дела о пожаре в "Зимней вишне", сказал, что не бросил жену и детейКирилл ЧАЩИН

Следствие ходатайствовало об аресте обвиняемых до 25 декабря, поскольку они могут скрыться от суда, так как располагают значительными денежными средствами. Кроме того, Виктор Ефимкин, ставший посредником, высказал опасения за свою жизнь.

Обвиняемые Эдуард Комков и Никита Чередниченко в суде не признали свою вину. Комков заявил, что не намерен скрываться от следствия, так как не планирует бросать жену и детей.

Суд, рассмотрев доводы сторон, арестовал Эдуарда Комкова и Никиту Чередниченко до 25 декабря 2018 года.

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Также был заочно арестован Вячеслав Вишневский, который в 2016 году покинул территорию России и сейчас проживает в Испании. Вишневский отправится в СИЗО на два месяца, как только его экстрадируют в Россию или задержат на территории нашей страны.

Напомним, что пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе и три кинозала. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы. В причинах произошедшего сейчас разбирается Центральный аппарат Следственного комитета России. Следствие продлено до 25 декабря.

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По версии следствия, в 2013-2014 годах генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината Вячеслав Вишневский при посредничестве Виктора Ефимкина дал взятку в размере 7 миллионов рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и генеральному директору ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко. Они действовали в составе организованной группы. (подробности)

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