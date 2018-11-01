2018-11-01T16:08:08+03:00
Происшествия

Новых фигурантов дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» арестовали до 25 декабря

Эдуард Комков и Никита Чередниченко будут находиться в кемеровском СИЗО-1 [видео]
Кирилл ЧАЩИНЕкатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Эдуард Комков заявил, что не собирается бросать семью и сбегатьЭдуард Комков заявил, что не собирается бросать семью и сбегатьФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

Новых фигурантов уголовного дела о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» арестовали до 25 декабря. Эдуард Комков и Никита Чередниченко будут находиться в кемеровском СИЗО-1.

В Центральном районном суде Кемерова прошли заседания, на которых была избрана мера пресечения для трех новых фигурантов уголовного дела о мартовском пожаре, в котором погибли 60 человек. Им были предъявлены обвинения в даче и получении взятки в 7 миллионов рублей.

По версии следствия, бывший генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината (собственник ТРЦ «Зимняя вишня») Вячеслав Вишневский через посредника Виктора Ефимкина передал взятку в размере 7 миллионов рублей экс-начальнице Госстройнадзора Кемеровской области Танзилие Комковой, ее сыну Эдуарду и бизнесмену Никите Чередниченко. Так Вишневский расплатился за то, что реконструированный Кемеровский кондитерский комбинат не будут проверять на предмет соблюдения норм безопасности.

Эдуард Комков выступил в суде в Кемерове.Сын экс-начальницы Госстройнадзора, которая является фигуранткой уголовного дела о пожаре в "Зимней вишне", сказал, что не бросил жену и детейКирилл ЧАЩИН

Следствие ходатайствовало об аресте обвиняемых до 25 декабря, поскольку они могут скрыться от суда, так как располагают значительными денежными средствами. Кроме того, Виктор Ефимкин, ставший посредником, высказал опасения за свою жизнь.

Обвиняемые Эдуард Комков и Никита Чередниченко в суде не признали свою вину. Комков заявил, что не намерен скрываться от следствия, так как не планирует бросать жену и детей.

Суд, рассмотрев доводы сторон, арестовал Эдуарда Комкова и Никиту Чередниченко до 25 декабря 2018 года.

Живущего в Испании Вячеслава Вишневского хотят объявить в международный розыск

Живущего в Испании Вячеслава Вишневского хотят объявить в международный розыск

Также был заочно арестован Вячеслав Вишневский, который в 2016 году покинул территорию России и сейчас проживает в Испании. Вишневский отправится в СИЗО на два месяца, как только его экстрадируют в Россию или задержат на территории нашей страны.

Напомним, что пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе и три кинозала. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы. В причинах произошедшего сейчас разбирается Центральный аппарат Следственного комитета России. Следствие продлено до 25 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новых фигурантов дела «Зимней вишни» обвинили во взятке 7 миллионов рублей

По версии следствия, в 2013-2014 годах генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината Вячеслав Вишневский при посредничестве Виктора Ефимкина дал взятку в размере 7 миллионов рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и генеральному директору ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко. Они действовали в составе организованной группы. (подробности)

Генин отказался знакомиться с вещдоками по делу о пожаре в «Зимней вишне»

– Сейчас он знакомится с теми вещественными доказательствами, которые непосредственно относятся к предъявленному ему обвинению. С остальными вещественными доказательствами будет знакомиться по мере необходимости, – пояснила «Комсомольской правде» решение своего подзащитного адвокат Светлана Тарасюк. (подробности)

Обвиняемого по делу «Зимней вишни» пожарного перевели в Бутырскую тюрьму

– Андрея перевели из Сербского в Бутырскую тюрьму города Москва, в своем первом письме он передает большое спасибо всем, кто с ним поддерживал контакты, кто писал письма и передавал посылки! От себя добавлю слова благодарности всем за Ваше внимание и поддержку моего мужа в трудную минуту, низкий Вам поклон! – рассказала Татьяна Бурсина. (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Житель Кузбасса насмерть сбил женщину и скрылся
Сына экс-начальницы Госстройнадзора Кузбасса арестовали до 25 декабря
«Пешком быстрее»: Кемерово встал в десятибалльных пробках
Фигуранта дела «Зимней вишни» Чередниченко арестовали до 25 декабря
Живущего в Испании фигуранта дела «Зимней вишни» арестовали заочно
С 17 ноября из Новокузнецка будет отправляться «Шерегеш-экспресс»
Из-за сбитого пешехода кузбассовец сжег бампер своей машины
В Новокузнецке разыскивают Игоря Коньшина
В Кузбассе механик уронил часть БелАЗа на коллегу
Зимой в Кузбассе можно будет кататься на 254 лыжных и 19 снегоходных трассах
В Кемерове автобус вез детскую футбольную команду с нарушениями
Жителей Кемерова просят помочь спасенному пеликану
Эксперты рассмотрят возможность достройки Крапивинского гидроузла
В МЧС рассказали о причинах крупного пожара в Кедровке
У Соснового бора в Кемерове планируют расширить парковку
Полицейские нашли детей, которые поджигали себя в Новокузнецке
Кемеровские врачи спасли жизнь женщине с аномалией
Ехал на летней резине: Водитель «Газели» устроил ДТП с четырьмя авто и пострадавшим в Кузбассе
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 1 полугодия
Суд по делу о вымогательстве акций разреза «Инской» перенесли на 7 ноября
Глава Кемерова Илья Середюк предложил возродить спортивные клубы
В Кузбассе из горящей пятиэтажки спасли двух человек
Дорогу стоимостью 8,5 миллиарда рублей введут в строй в августе 2019 года
В Кузбассе педофил с ножом напал на девочку
«Босиком выбежали»: Пожар в Кедровке очевидцы сняли на видео
Кузбассовец испугался гнева жены и обокрал чужую квартиру