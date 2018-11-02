2018-11-02T08:48:53+03:00
Общество

Завод-изготовитель прокомментировал информацию о поставке контрафактного оборудования в кемеровскую больницу

На предприятии утверждают, что завод дискредитируют недоброжелатели
Леонид АНДРЕЕВ
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Кемеровские полицейские проверяют информацию о мошенничестве. Их коллеги из соседних регионов не нашли состава преступленияКемеровские полицейские проверяют информацию о мошенничестве. Их коллеги из соседних регионов не нашли состава преступленияФото: Кирилл ЧАЩИН
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Представитель омской компании ООО «Научно-технический комплекс «Криогенная техника» прокомментировал расследование о возможной поставке контрафактного оборудования в Кемеровскую областную больницу.

Напомним, ранее редакция сообщала о том, что в полицию Кемерова поступило заявление от директора ООО «Монти-Сиб» о возможных фактах мошенничества омского ООО Научно-технический комплекс «Криогенная техника», связанных с поставкой бывших в употреблении газификаторов по цене новых в областную больницу имени Беляева. В протоколе осмотра полиции было сказано, что внутренний сосуд газификатора датирован 1985-м годом изготовления. Отмечалось, что срок службы этой части газификатора составляет 20 лет.

После публикации с редакцией связался заместитель генерального директора ООО «НТК «Криогенная техника» Михаил Клюшин. По его словам, недоброжелатели умышленно вводят в заблуждение правоохранителей и общественность, чтобы нанести вред деловой репутации предприятия. В Омске и Новосибирске в полицию поступали подобные заявления, однако были вынесены решения об отказе в возбуждении уголовных дел.

– Нет никакого криминала в том, что мы использовали днище, выпущенное в старые годы. У них нет сроков хранения, что подтверждается документально. Они из нержавейки – им абсолютно ничего не будет. Наш завод работает с 1960-х годов. У нас был большой задел, – объяснил Михаил Клюшин.

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