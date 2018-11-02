Житель Кемерова застрелил подростка и спрятал его тело в лесу

СЕГОДНЯ 09:25 2018-11-02T12:29:35+03:00

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Житель Кемерова застрелил 16-летнего подростка, который ночью забрался на стройку в поселке Комиссарово. Мужчина вывез в другой район города и закопал его в лесу.

25 октября в полицию обратилась жительница Кемерова, которая заявила о пропаже своего 16-летнего сына. Полиция установила, что накануне исчезновения подросток вместе с другом зашел на территорию недостроенного дома в поселке Комиссарово.

В ходе осмотра территории на земле были обнаружены гильзы от патронов, а на стволе одного из деревьев следы от дроби. Также специалисты обнаружили на земле фрагменты ткани и кровь, принадлежащую пропавшему подростку. Вскоре по подозрению в убийстве был задержан 38-летний местный житель.

Мужчина рассказал, что ему позвонил брат, который попросил проверить стройку, так как на ней сработали датчики движения. Приехав на территорию, кемеровчанин увидел подростков и потребовал, чтобы они ушли со стройки. Однако ребята вместо этого стали бегать по недостроенному помещению.

После мужчина несколько раз выстрелил в воздух из охотничьего ружья – подростки убежали в лес. Кемеровчанин погнался за одним из них, при этом он несколько раз выстрелил в сторону убегающего. Через несколько метров он увидел лежащего на земле юношу, который не подавал признаков жизни.

- Убедившись, что потерпевший умер, подозреваемый вернулся на стройку, куда как раз подъехал его брат. Он рассказал ему о произошедшем, они договорились и вывезли тело подростка в другой район города, где закопали в лесном массиве, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Подозреваемый указал, где находится тело. На время следствия его заключили под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение. В рамках расследования специалисты проведут комплекс судебных экспертиз, в числе которых психолого-психиатрическую.