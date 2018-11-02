Как выбирали «Мисс Кузбасс 2018» в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 12:18 2018-11-02T13:19:21+03:00

Юлия Нагих в первые секунды не могла поверить в то, что победила в конкурсе. Фото: Екатерина РОМАНОВА

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В первый ноябрьский день в ДК «Алюминщик» было шумно: несколько сотен гостей пришли посмотреть финальное шоу конкурса «Мисс Кузбасс 2018». И, конечно же, узнать, кто стал победителем этого конкурса.

В 13-ый раз в новокузнецке проходил региональный этап конкурса «Мисс Россия», и с каждым годом финальный концерт, во время которого называется имя самой красивой девушки Кузбасса, становится все интереснее. Например, в этом году шоу проходило в формате нон-стоп.

Коротенькие серебристые платьица, мерцающий свет...Конкурсантки словно прилетели из другой галактики!Фото: Екатерина РОМАНОВА

А началось оно с выступления артистов и, конечно же, первого выхода конкурсанток на сцену. Девушки в коротеньких серебристых платьицах и космических очках выпорхнули на сцену, и сразу же зал взорвался аплодисментами – настолько легко и нежно выглядели девушки.

Конкурсантки в белом.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Второй выход – в белом. Словно легки снежинки порхали по сцене девушки, а в конце этого выхода их осыпало блестками.

Музыканты "ПатиРакеты зажигают!Фото: Екатерина РОМАНОВА

«ПатиРакеты» – весьма оригинальная группа, исполняющая клубную музыку. Благодаря их неудержимой энергии и заводной музыке атмосфера на сцене и в зале была легкой и веселой. А что еще нужно для хорошего шоу?

Любимый мужской половиной зала выход в купальниках.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Традиционный выход в купальниках на 13-ом конкурсе «Мисс Кузбасс» тесно переплетался с морской тематикой. И дело даже не в нарядах конкурсанток: каждая из них вышла на сцену с доской для серфинга – почти настоящей.

Алена Пичужкина, вторая вице-мисс конкурса "Мисс Кузбасс"Фото: Екатерина РОМАНОВА

Пожалуй, этот конкурс – самый любимый у мужской части аудитории конкурса!

Участницы конкурса "Мисс Кузбасс"Фото: Екатерина РОМАНОВА

Еще один выход конкурсанток – в нарядах, которые используются каждый день. Девушки дефилировали по сцене в черных и «леопардовых» платьицах, юбочках и брючках. И каждое их движение напоминало о том, что не одежда красит человека, а то, как он несет себя по жизни.

И вот – финальный выход. Девушки в последний раз проходят по сцене в вечерних нарядах и выстраиваются полукругом. Пока жюри совещается, каждой из них вручают подарки и ленты. Самые «лентоносные» в этом году – Юлия Нагих, Алена Пичужкина и Алена Зобова – на плечи этих девушек легло по пять лент.

А лента «Мисс «Комсомольская правда» в этом году досталась очаровательной и нежной Диане Винтер.

«Мисс «Комсомольская правда»

- Я рада, что стала частью этого проекта, что прожила этот месяц в бешеном темпе, узнала много нового, - улыбается Диана. – Считаю себя победительницей, ведь до этого ммента мне не приходилось выходить на сцену!

Диана Винтер покорила сердца читателей "Комсомольской правды"Фото: Екатерина РОМАНОВА

Наша «Мисс «Комсомольская правда» увлекается шитьем и созданием моделей одежды. Девушка вместе со своими единомышленницами побывала на Кузбасской неделе моды в декабре 2017 года, и все вместе они заняли третье место! Но большую часть времени Дианы занимает учеба в предколледже – девушка получает профессию учителя младших классов. Кроме того, Диана работает консультантов по поверке оборудования в «Государственном региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний в Кемеровской области. Правда, на время участия в конкурсе девушка брала отпуск – но ничуть об этом не жалеет!

Диана Винтер: выход в купальникеФото: Екатерина РОМАНОВА

- Проснулась на следующий день после конкурса – а на душе так радостно! – улыбается Диана. – Самое главное, чему я научилась – работать в команде. И, знаете, мне кажется, все участницы были достойны короны!

Первый выход Дианы Винтер на сцену.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Первая красавица Кузбасса

Главная корона конкурса и титул «Мисс Кузбасс 2018» достался Юлии Нагих, 23-летней новокузнечанке. Девушка с детства любит спорт, занималась плаваньем, а благодаря увлечению танцами не раз выходила на сцену. Так что страха перед софитами и публикой Юлия не испытывала. Как и всем участницам конкурса, ей снились сны и о короне, и о празднике, но то, что именно она станет победительницей, стало большой неожиданностью.

Юлия Нагих: первый выход на сценуФото: Екатерина РОМАНОВА

- Каждая из девушек по-своему прекрасна, обладает достоинствами, и, если честно, я для себя определила, кто, скорее всего, станет «Мисс Кузбасс», - рассказывает Юлия. – А когда объявили мое имя, даже растерялась от неожиданности.

Юлия Нагих: выход в купальникеФото: Екатерина РОМАНОВА

Юлия Нагих с мамой.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Юлия сейчас учится в магистратуре СибГИУ, параллельно с этим работает в одной из компаний города. коллеги, когда узнали о том, что девушка вышла в финал конкурса, поддержали ее и даже присутствовали на концерте! К слову, самую большую поддержку оказали Юле ее родные и любимый человек.

- Он всегда говорит, что я – самая красивая, – улыбается Юлия.

Передача короны новой Мисс Кузбасс.Фото: Екатерина РОМАНОВА

В планах у девушки, конечно же, побывать на конкурсе «Мисс Россия» и достойно представить регион, окончить магистратуру и найти свой путь в жизни.

Вице-мисс

Дарья Серикова, первая вице-мисс конкурса "Мисс Кузбасс"Фото: Екатерина РОМАНОВА

Титул первой вице-мисс – у Дарьи Сериковой, студентки-первокурсницы СибГИУ и будущего менеджера. К слову, у дарьи имеется опыт участия в подобных мероприятиях: в 2015 году она уже пробовала свои силы в конкурсе «Мисс Кузбасс», а в 2017 году стала «Мисс торговый комплекс «Планета».

Дарья Серикова, первая вице-мисс конкурса "Мисс Кузбасс"Фото: Екатерина РОМАНОВА

Лента второй вице-мисс украсила плечи Алены Пичужкиной, специалиста по туризму и просто красавицы.