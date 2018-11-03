Слон на шаре и обезьянки под куполом: шоу «Инди-ра» в новокузнецком цирке

СЕГОДНЯ 11:14 2018-11-03T11:14:44+03:00

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Жила-была девочка Индира, и однажды ей приснился удивительный сон: будто попала она в загадочную страну, где люди и звери дружат друг с другом. Здесь слоны балансирую на шаре и играют на музыкальных инструментах, а яркие экзотические попугаи катаются на велосипеде. А еще… Впрочем, давайте по порядку.

Пожонглировать гирями? Легко!Фото: Екатерина РОМАНОВА

Удивительные слоны

В Новокузнецк приехало удивительное шоу Андрея Дементьева-Корнилова «Инди-ра». Шоу не просто удивительное, но и уникальное: ну где вы еще увидите сразу трех слонов на сцене, которые с легкостью и грацией выполняют непростые трюки? А здесь – пожалуйста! И, что интересно, делают они это с удовольствием и будто играясь и развлекая не только публику, но и самих себя!

Впрочем, так и есть: номера строятся на трюках, которые животные сами «подсказывают» дрессировщику во время репетиций и игр. Более того, индийским слонам – да-да, этим большим и с виду грозным животным! – действительно нравится выступать, нравится публика и аплодисменты. А всеобщая любимица Марго – самый юный, восьмилетний слоненок – может начать шалить на сцене или даже отказаться уходить за кулисы после выступления!

Слон на шареФото: Екатерина РОМАНОВА

- Мама, смотри, слон на шаре! – восторженно кричит ребенок и дергает маму за руку.

Та и сама восторженно глядит на слонов: они то изящно «гарцуют» по арене, то машут зрителям платочками, а то вовсе играют на губных гармошках. А еще слоны и Анастасия Дементьева выполняют невероятный трюк: девушка садится на шпагат между двумя слонами – прямо как Ван Дамм между двумя грузовиками, только намного изящнее и милее.

Кстати, некоторые трюки, которые выполняют слонихи Ранго, Герда, Претти и Марго занесены в Книгу рекордов Гиннеса!

Почти как у Ван Дамма - только милее.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Нелегкие платочки

Слоны вальяжно уходят за кулисы, а им на смену выходят Александр Куренис и Владислава Яровая, выступающие в жанре «антипод». Каждый платок, который вращает Александр Куренис, весит по 2,5 килограмма, а ощущение, что это – пушинки! И зрители буквально замирают от восторга, когда артисты выстраивают пирамиду. Примечательно, что в планах у Александра и Владиславы – еще немного усложнить номер!

Легкие и стремительные борзые танцевали на арене.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Легкие и стремительные

Аристократичные борзые – не самые простые в дрессуре собаки, но у Дмитрия и Натальи Кузнецовых они стремительно выбегают на арену, ходят на задних лапах и танцуют, кланяются и вытворяют трюки, которые умиляют любителей собачек. Изящные, аристократичные, они играются перед зрителями, вызывая новую волну умиления.

Собачки в автомобилеФото: Екатерина РОМАНОВА

Вальс и свеча

Вслед за стремительно умчавшимся за кулисами борзыми на арену выходят восемь вороных жеребцов. Все как на подбор – холеные красавцы. Одновременно они выполняют различные трюки, перестроения, танцуют и встают в свечку.

- У каждой лошади – свои таланты, - с улыбкой рассказывает Аида Гаджимирзаева, дрессировщица. – И каждый трюк лишь раскрывает таланты. Вот, скажем, в свечку могут встать все лошади, а ходить на задних ногах – нет.

Кстати, подопечные Аиды Гаджимирзаевой и Вадима Колодочкина выполняют и этот трюк!

Почти как у Ван Дамма - только милее.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Пони, крокодилы и обезьянки

А дальше начинается нечто невероятное: один за другим появляются экзотические животные – лама и верблюд, питон и крокодил, дикобраз и лама...

Милый крокодильчик!Фото: Екатерина РОМАНОВА

Следом за ними как маленькие человечки выходят обезьянки. Что только они не вытворяют! Скачут на пони, ловят мячики, бегают с препятствиями, выполняют трюки на брусьях… А еще словно воздушные гимнасты, поднимаются под купол цирка!

Обезьянки собираются взмыть под купол.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Укротитель попугаев

Олег Хотим – улыбчивый молодой человек, выступающий со своими подопечными – попугаями. Яркие птицы играючи надевают кольца на кеглю, катаются с горки и словно гимнасты выполняют упражнения на брусьях. Один из попугаев даже катается на велосипеде, а потом все вместе они отправляются в полет по всему цирку. И кажется, еще чуть-чуть – и яркая птица окажется в твоих руках…

Попугаи на брусьяхФото: Екатерина РОМАНОВА

Изящные хищники

Большие кошки – всегда вызывают бурю эмоций у зрителей. Вот и в шоу «Инди-ра» они выступают с самого раннего детства. Сначала Дмитрий Кузнецов и Наталья Алексеева просто выводят их на арену во время представления: пройти круг или покрасоваться перед зрителем, привыкая к вниманию и свету софитов, а потом учат выполнять трюки и выступать на публику.

Впервые на арене!Фото: Екатерина РОМАНОВА

Львы, гепарды, пумы встают на задние лапы, прыгают через огонь и даже поднимаются под купол цирка вместе с Натальей Алексеевой! Увы, на самом первом представлении, которое было в Новокузнецке, хвостатый артист категорически отказался выходить на арену, так что пришлось дрессировщице подниматься в воздух в гордом одиночестве. Большие кошки-артисты могут и немного покапризничать!

Большим кошкам нравится играться на выступлении!Фото: Екатерина РОМАНОВА

И это – далеко не все чудеса волшебного сна девочки Индиры. Есть здесь атлет, с легкостью поднимающий две гири одной рукой и предлагающий зрителям самим убедиться, что эти гири – самые настоящие. В этом сне собачки катаются в автомобиле, а гордая лама вышагивает по арене с таким видом, будто это она пришла посмотреть на зрителей, а не они на нее. А что вытворяют воздушные гимнасты под куполом цирка! Кажется, что законы гравитации писаны не для них – вот и творятся чудеса прямо на глазах зрителей! А каков клоун! О его веселых номерах можно писать бесконечно!

Заводной клоун "держал" весь зал!Фото: Екатерина РОМАНОВА

Можно долго рассказывать о невероятном цирковом представлении, где в каждом номере чувствуется уважение к зрителям, любовь к мохнатым четвероногим артистам, легкость игры и немного магии. А как еще объяснить то, что 2,5 часа пролетают незаметно? Обязательно сходите на великолепное шоу всей семьей – не пожалеете!