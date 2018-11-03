СЕГОДНЯ 12:19 2018-11-03T12:26:57+03:00

День народного единства в Кузбассе: где побывать и что посмотреть Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Большие выходные, на которые выпадают нынешние выходные, будут наполненными различными праздничными мероприятиями. Предлагаем выбрать те, которые придутся вам по душе!

КЕМЕРОВО

4 ноября

09:00, стадион «Химик» 0 открытый турнир по хоккею с мячом «Первый лед».

11:00, бульвар Строителей – концерт-поздравление, посвященный Дню народного единства «Россия объединяет». Открытие второй очереди линейного парка. Горожан ждут интерактивные площадки для детей и взрослых, аниматоры и ростовые куклы, фотозоны с животными и катание на лошадях, ярмарка декоративно-прикладного искусства, концертная программа и многое-многое другое.

11:00, стадион «Факел» (ж.р. Промышленновский) - товарищеская встреча по мини-футболу среди дворовых команд, турниры по волейболу и мини-футболу.

11:00, стадион «Юность» (ж.р. Ягуновский, Пионер) - соревнования по настольному теннису среди детей и подростков.

15:00-16:00, стадион «Химик» и ледовая арена «Кемерово» - акция «Мы едины, мы вместе!». Билеты на массовые катания со скидкой 50%.

5 ноября

12:00, Комсомольский парк имени Волошиной - велосипедный кросс.

Празднуем ярко!Фото: Константин НАГОВИЦЫН

НОВОКУЗНЕЦК

Сад Алюминщиков (Кузнецкий район)

4 ноября, 12:00-16:00 – выступление творческих национальных коллективов города: шорских, телеутских, татарских, таджикских, еврейских, азербайджанских, армянских, русских. Народные игры: перетягивание каната и поднятие гири, камчы, хурус чанг, таяк тартыш и многие другие.

13:30-15:30 – концертно-игровая программа.

13:00 – мастер-классах по регби, футболу и скандинавской ходьбе, турнир по троеборью WorkOut.

14:30 – открытая уличная тренировка по стритлифтингу.

12:00-16:00 – дегустация национальных блюд: 976 блинов, 300 килограммов плова, 300-метровый бутерброд

Фото: Любовь Тебенькова

ПРОКОПЬЕВСК

4 ноября, 12:00, спорткомплекс «Снежинка» - зарядка с чемпионом, военно-исторические реконструкции и мастер-классы. Фестиваль национальной кухни с дегустацией блюд русской, казачьей, узбекской, татарской, украинской и азербайджанской кухонь – 4,6 тысячи порций! Конкурс по скоростному поеданию пельменей.

МЫСКИ

4 ноября, 12:00, ДК им.Горького, праздничный концерт, посвященный Дню народного единства – «Согласие, Единство, Вера!»

12:00, Парк «Юбилейный» - праздничный концерт «В дружбе народов единство России».

20:00, ДК им. Горького - бесплатный показ отечественного фильма «Время первых».

ОСИННИКИ

4 ноября, 14:00-17:00, Городская площадь - конкурсы, развлекательные мероприятия, спортивные состязания. Среди них – акции «300 пожеланий», «Зарядка с Чемпионом», «Сдай нормативы ГТО», «Веселые старты», «Народные забавы», семейная эстафета «Единым духом мы сильны» и музыкально-игровая программа «Шире круг». Для всех желающих будет организовано чаепитие и сладкая выпечка.

Празднуем День народного единства вместе!Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

ТОПКИНСКИЙ РАЙОН

4 ноября, 12:00, площадь КДЦ «Цементник» - выступление хореографических коллективов, вокальных и танцевальных ансамблей. Работа полевой кухни и фотозоныа. Грандиозный флешмоб представителей национальных культур «Большой хоровод».