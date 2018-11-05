Минувший октябрь был самым теплым в истории Кузбасса

СЕГОДНЯ 12:36 2018-11-05T12:37:45+03:00

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Специалисты Росгидрометцентра сообщают, что в этом году октябрь оказался самым теплым за весь период метеорологических наблюдений. К слову, ведутся эти наблюдения с 1891 года, а прежний температурный рекорд – средний по России – был установлен еще в 1967 году.

Кузбасс, конечно же, не стал исключением: октябрь выдался на редкость теплым, а столбики термометров даже в конце месяца оптимистично ползли вверх, лишь по ночам опускаясь ниже нулевой отметки. Специалисты Росгидрометцентра отмечают, что в среднем в Сибири среднемесячная температурная норма была превышена на 3-8 градусов, причем в Кузбассе было теплее, чем обычно, примерно на три градуса.

К слову, ноябрь также может быть несколько теплее, чем обычно. По предварительным прогнозам, которые давал Кемеровский гидрометцентр, дневные отметки в первой и второй декадах ноября могут достигать +7 градусов. В третьей же декаде днем возможны понижения до -10...-15 , а ночные отметки могут достигать – до -22 градусов, а местами даже ниже!

- Реки области тоже постепенно готовятся к зиме. С первых чисел появились забереги и начался шугоход, - рассказала пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова. - По всей территории области установился постоянный снежный покров.

В первые числа ноября самые глубокие сугробы были в поселке Центральный рудник Тисульского района – 39 сантиметров! Однако после прошедших в выходные дни снегопадов высота сугробов существенно выросла. Например, в Кемерове – на 18 сантиметров.