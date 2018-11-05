От +2 до -22 градуса: к концу недели придет похолодание

СЕГОДНЯ 18:17 2018-11-05T18:19:26+03:00

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Рабочая неделя, наступившая после долгих снежных выходных, ожидается прохладной и ветреной. Если вы все еще сомневаетесь, доставать ли зимнюю одежду, смело делайте это!

Во вторник на территории Кузбасса температура воздуха будет держаться в пределах -4…+4 градуса днем, а ночью столбики термометров лишь метами опустятся до -7 градусов. Ожидается снег и мокрый снег, гололед и сильный ветер. При порывах его скорость может достигать 23 метров в секунду!

В среду в кемеровской области слегка похолодает: днем воздух прогреется до 0…-4 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -2…-8 градусов. На протяжении всего дня будет облачно, местами пройдет снег. Днем ветер слегка стихнет, однако уже во второй половине дня, по прогнозу gismeteo.ru, его скорость увеличится до 13 метров в секунду.

В четверг вновь немного потеплеет – до -1…+1 градуса, и даже ночью столбики термометров будут держаться около нулевых отметок. В течение дня будет идти снег – от небольшого до умеренного, а скорость ветра будет достигать 17 метров в секунду.

В пятницу днем туго придется метеозависимым людям: днем воздух прогреется до 0…+2 градусов градуса, а снег местами сменится мокрым дождем. Но уже во второй половине дня начнется похолодание, и к ночи температура опустится до -13…-16 градусов.

Днем в субботу похолодание продолжится: столбики термометров будут держаться в пределах -14…-19 градусов, при этом ожидается небольшой снег, переменная облачность, а иногда сквозь тучи будет проглядывать и солнце.

В воскресенье, по предварительным данным, сохранится морозная погода: ночные температуры могут достигать -22 градусов, а вот днем потеплеет до -15…-17 градусов. По югу ожидается пасмурная погода, но без существенных осадков, а вот на севере в течение дня будет переменная облачность и даже солнце.