2018-11-06T14:03:37+03:00
Общество

Власти Кузбасса оплатят похороны погибшей в пожаре семьи

Чиновники провели оперативное совещание на месте трагедии
Кирилл ЧАЩИН
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Сейчас на месте пожара работают все оперативные службыСейчас на месте пожара работают все оперативные службы
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Власти оплатят похороны и поминки погибшей при пожаре в Юрге семьи. На место трагедии работает оперативный штаб.

Как рассказал и.о. первого заместителя губернатор Вячеслав Телегин, ситуация находится на контроле у Сергея Цивилева. На месте работают все заместители губернатора, МЧС, Следственный комитет, прокуратура.

– Уже проведен штаб по ЧС, принято решение об оказании семье материальной помощи, плюс помощь в похоронах – проведение поминального обеда на девять дней, 40 дней и в день похорон, – отметил Телегин.

По словам Вячеслава Телегина, после трагедии в Юрге во всех школах области пройдут профилактические занятия о том, как обращаться с огнем. Кроме того, социальные службы должны быть установить фактическое проживание всех многодетных семей.

– В домах многодетных и неблагополучных семей нужно ставить приборы, которые бы оповещали заранее и предотвращали бы беду. Было принято решение, установить такие приборы с GSM-передатчиком. Не дай бог, небольшое задымление – сразу напрямую идет сигнал в пожарную часть. Можно также настроить, чтобы звонок пришел двух соседям ближайшим, которые могут какие-то первоначальные меры принять, – отметил Телегин.

Напомним, что во вторник в Юрге рано утром произошло возгорание в частом доме. Прибывшие на место спасатели обнаружили в доме тела семь человек, в том числе пятерых детей в возрасте от двух до 12 лет. Позже еще один ребенок скончался в больнице. Во время разведки пострадал командир отряда газодымозащитной службы МЧС.

По словам соседей, многодетная семья плохо следила за детьми, торговала спиртом и жгла костры. По факту гибели людей Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело пор статье «Причинение смерти по неосторожности». Дело взяла на контроль прокуратура. Кроме того, на место выехали заместители губернатора Кемеровской области.

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– В настоящее время на месте произошедшего работает следственная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Кроме того, следователям предстоит выяснить, в каких условиях жили дети, состояла ли семья на учете в органах профилактики как неблагополучная, – отметили в Следкоме. (подробности)

Следком назвал возможные причины пожара в Кузбассе, в котором погибли шесть детей:

«Следователи рассматривают три основные версии: воспламенение от печной золы, неосторожное обращение с огнем при курении и короткое замыкание. Точную причину возгорания установит пожарно-техническая экспертиза», – отметили в Следственном комитете (подробности)

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