Появилось видео с места убийства новокузнецкого предпринимателя
Появилось видео с места убийства предпринимателя из Новокузнецка, которое случилось минувшим утром.
На кадрах, снятых сотрудниками Следственного комитета, видно, что мужчина погиб в подъезде, где его поджидал убийца.
Видео с места убиства предпринимателя из Новокузнецка..Видео: следком.
Сейчас сотрудник Слественного управления СК РФ по Кемеровской области проводят следственные действия, чтобы установить личность неизвестного убийцы, а также выявить мотивы и обстоятельства, приведшие у гибели предпринимателя. Напомним, ЧП случилось минувшим утром около девяти часов утра. Мужчина отвез ребенка в школу, а когда вернулся обратно, оказалось, что в подъезде его поджидает злоумышленник с огнестрельным оружием. Он несколько раз выстрелил в предпринимателя и скрылся. Тело погибшего обнаружили соседи.
Сейчас следователи устанавливают, были ли конфликты у предпринимателя с партнерами по бизнесу, в каких отношениях он был с родственниками. Проводится комплекс судебных экспертиз, в том числе и баллистическая.
Фото: vk.com
Напомним, предполагается, что погибший – Александр Енгалычев, которого в течение долгого времени разыскивали судебные приставы. Мужчина три года назад похитил собственную дочь, которая по решению суда после развода должна была проживать с матерью.
Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области