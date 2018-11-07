Появилось видео с места убийства новокузнецкого предпринимателя

СЕГОДНЯ 11:47 2018-11-07T12:01:17+03:00

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Появилось видео с места убийства предпринимателя из Новокузнецка, которое случилось минувшим утром.

На кадрах, снятых сотрудниками Следственного комитета, видно, что мужчина погиб в подъезде, где его поджидал убийца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/676679" frameborder="0"></iframe> Видео с места убиства предпринимателя из Новокузнецка..Видео: следком.

Сейчас сотрудник Слественного управления СК РФ по Кемеровской области проводят следственные действия, чтобы установить личность неизвестного убийцы, а также выявить мотивы и обстоятельства, приведшие у гибели предпринимателя. Напомним, ЧП случилось минувшим утром около девяти часов утра. Мужчина отвез ребенка в школу, а когда вернулся обратно, оказалось, что в подъезде его поджидает злоумышленник с огнестрельным оружием. Он несколько раз выстрелил в предпринимателя и скрылся. Тело погибшего обнаружили соседи.

Сейчас следователи устанавливают, были ли конфликты у предпринимателя с партнерами по бизнесу, в каких отношениях он был с родственниками. Проводится комплекс судебных экспертиз, в том числе и баллистическая.

Фото: vk.com

Напомним, предполагается, что погибший – Александр Енгалычев, которого в течение долгого времени разыскивали судебные приставы. Мужчина три года назад похитил собственную дочь, которая по решению суда после развода должна была проживать с матерью.