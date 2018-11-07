2018-11-07T12:01:17+03:00
Происшествия

Появилось видео с места убийства новокузнецкого предпринимателя

Мужчина погиб утром 7 ноября
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Фото:кадр видеоФото:кадр видео
Изменить размер текста:

Появилось видео с места убийства предпринимателя из Новокузнецка, которое случилось минувшим утром.

На кадрах, снятых сотрудниками Следственного комитета, видно, что мужчина погиб в подъезде, где его поджидал убийца.

Видео с места убиства предпринимателя из Новокузнецка..Видео: следком.

Сейчас сотрудник Слественного управления СК РФ по Кемеровской области проводят следственные действия, чтобы установить личность неизвестного убийцы, а также выявить мотивы и обстоятельства, приведшие у гибели предпринимателя. Напомним, ЧП случилось минувшим утром около девяти часов утра. Мужчина отвез ребенка в школу, а когда вернулся обратно, оказалось, что в подъезде его поджидает злоумышленник с огнестрельным оружием. Он несколько раз выстрелил в предпринимателя и скрылся. Тело погибшего обнаружили соседи.

Сейчас следователи устанавливают, были ли конфликты у предпринимателя с партнерами по бизнесу, в каких отношениях он был с родственниками. Проводится комплекс судебных экспертиз, в том числе и баллистическая.

Фото: vk.com

Фото: vk.com

Напомним, предполагается, что погибший – Александр Енгалычев, которого в течение долгого времени разыскивали судебные приставы. Мужчина три года назад похитил собственную дочь, которая по решению суда после развода должна была проживать с матерью.

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Родственники изнасилованной полицейской: На пьянку с виски и водкой Гузель и ее подругу привезли на служебной машине
Журналисты «КП» продолжают расследование, как высокопоставленные полицейские в Уфе потеряли человеческий облик и надругались над своей подчиненной.
Новости 24
При пожаре в Анжеро-Судженске погиб инвалид
После массового отравления посетителей в Новокузнецке закрыли закусочную
В Новокузнецке застрелили мужчину, похитившего свою дочку
Задержали владельца клуба Монако, в котором играет футболист из Кузбасса Александр Головин
В кемеровском суде допрашивают свидетелей по делу «Инской»
В Ленинске-Кузнецком построят угольный энергокомплекс
Перевозивший юных кемеровчан автобус попал в ДТП
В Кемерове открывается мастерская Деда Мороза
Две новокузнечанки ради острых ощущений грабили магазины
В Кемерове пропал 76-летний пенсионер
В Кемерове за неделю родилось семь пар двойняшек
В Кузбассе родители смогут следить за движением школьных автобусов
Глава МЧС поручил обратить внимание на многодетные семьи после пожара в Юрге
Названа дата похорон шести детей, погибших на пожаре в Кузбассе
В Кемерове зафиксированы 10-балльные пробки
Дальнобойщик-наркоман стал виновником смертельного ДТП в Кузбасса
Стало известно о состоянии матери погибших на пожаре в Юрге детей
Кемеровчанин лишился свободы на 12 лет из-за золотой цепочки
Кузбасс получит федеральные субсидии на образование
На неделе в Кузбасс придут морозы под минус 30 градусов
В Кузбассе дорожники усилят очистку трасс от снега
В Новокузнецке дети устроили катания с горки возле транспортного кольца