В Кузбассе состоялся торжественный запуск строительства шахты «7 ноября-новая»

СЕГОДНЯ 05:53 2018-11-08T08:11:48+03:00

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В Беловском районе Кемеровской области состоялся торжественный запуск строительства угледобывающей шахты «7 Ноября-новая» АО «СУЭК-Кузбасс». Шахта будет отрабатывать запасы участка «Сычевский-Перспективный» по пластам Сычевский-I и Колмогоровский. Лицензия на отработку участка приобретена в 2015 году взамен выбывающей шахте им. 7 Ноября, прекратившей добычу в связи с выработкой запасов. Коллектив предприятия тогда был переведен на участок «Магистральный» шахты им. А.Д. Рубана.

С момента приобретения лицензии АО «СУЭК-Кузбасс» разработало проект вскрытия и отработки пласта Сычевский-I, подготовило рабочую документацию на проведение путевого и конвейерного стволов, а также выполнило работы по строительству временной вентиляторной установки, устьевых частей наклонного конвейерного и путевого стволов, завершается строительство подземной части наклонного конвейерного и путевого стволов. Плановый срок запуска первой лавы – 2020 год, мощность пласта Сычевский-1 – 4,5 м, длина очистного забоя – 360 м, проектная мощность – 3,5 млн. т. в год. Для запуска первой лавы необходимо пройти 13,7 км выработок, в т.ч. 4,7 км - горно-капитальных и 9,0 км - горно-подготовительных. Шахта будет оснащена модульными очистными сооружениями центрального водоотлива. Аналогичные сооружения уже успешно очищают воду шахт имени А.Д. Рубана в Ленинске-Кузнецком и в шахтах имени В.Д. Ялевского, «Талдинская-Западная 1» в Прокопьевском районе. Установленное на них инновационное оборудование немецкой фирмы ЭНВИРОХЕМИ Гмбх позволяет более половины очищенной воды использовать для технологических нужд предприятий. А оставшаяся часть воды, сбрасываемая в природные водоемы, соответствует всем санитарным нормам.

Как отметил на торжественной церемонии начала строительства шахты заместитель Губернатора Андрей Панов, основной акцент в программе развития угольной отрасли в рамках Кузбасса на развитие подземной добычи угля, так как уже имеются новые, современные технологии и оборудование для подземной угледобычи, которые способны безопасно и эффективно работать.

«Название «7 Ноября-новая» появилось неслучайно. СУЭК удалось сохранить слаженный коллектив шахты им. 7 Ноября, основанной еще в 1930 году который мы и планировали перевести на новое предприятие, - говорит генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» Евгений Ютяев, - за два года в освоение участка направлен 1 млрд. руб. Инвестпроект запуска первой лавы оценивается в 10 млрд. руб. Контур текущего инвестиционного проекта ограничен отработкой пласта Сычевский-I до 2026 г. Извлекаемый объем запасов – 23,9 млн.тн, угли – марки Д с качеством 6000 ккал/кг».