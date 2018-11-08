2018-11-08T08:11:48+03:00
Здоровье

5 нестандартных советов для подготовки к свадьбе

Добавим в подготовку к свадьбе немного философии
Яков КРЫМСКИЙ
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В этот день хочется выглядеть волшебно. И чувствовать себя так же. Чтобы насладиться магией момента во всей полноте, нужно подготовиться, и мы сейчас не про платье, церемонию и огромный список бьюти-процедур. Давайте добавим в подготовку к свадьбе немного философии.

Детокс

В вашей жизни начинается новый этап. Это подходящий момент, чтобы провести детокс своего жизненного пространства, переосмыслить цели и приоритеты. Избавьтесь от всего, что потеряло свою актуальность: начиная с кофточки, которой давно пора на покой, и заканчивая отношениями, в которых давно пора поставить точку. Освобождая пространство от старого, вы впускаете в свою жизнь новую энергию, переходите на более высокий уровень. Попробуйте взглянуть на свой Big Day под таким углом: прямо сейчас ваша жизнь получает новый импульс к развитию, а идеальный образ и шикарные фотографии — это приятный бонус.

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Бьюти-трансформация

Распишите график бьюти-дел, которые хотите успеть сделать до свадьбы: пилинг, чистку лица, эпиляцию, окрашивание, маникюр, педикюр, отбеливание зубов и все остальное. Пересмотрите свои ежедневные ритуалы и подойдите к ним более осознанно: ведь вы хотите сохранить красоту не только для свадебного дня. Ваша задача — трансформировать свое отношение к самой себе, добавьте еще чуточку любви. В вашем бьюти-ритуале должны появиться процедуры по уходу за кожей, волосами, улыбкой, руками, ногами, физические упражнения — если раньше их не было. Постарайтесь, чтобы нововведения свадебных приготовлений остались с вами и после, поддерживайте результат.

Забота о здоровье

Красота и благополучие начинаются со здоровья. Меняйте свои привычки на более здоровые. Например, если вы курите и задумываетесь о том, чтобы бросить — бросайте прямо сейчас. Если еще не задумывались — самое время. Постарайтесь вписать в свой график регулярные занятия спортом и расслабляющие практики: йога, пилатес, стретчинг, бассейн, сауна, массаж — выберите что-то себе по душе.

Пройдите профилактическое обследование, обязательно посетите гинеколога и стоматолога, если еще не были у них в этом году. Хотя у стоматолога рекомендуется проходить профессиональную чистку каждые полгода. Может показаться, что мы говорим очевидные вещи, но в суете предсвадебных хлопот обычно забываешь как раз о самом простом. Кстати, поход к стоматологу лучше запланировать пораньше: вы наверняка захотите сделать отбеливание, а для этого необходимо до и после процедуры пройти курс реминерализующей терапии. Если у вас установлены пломбы, то после проведения отбеливания их необходимо будет заменить, так как пломбировочный материал не поддается действию отбеливающих компонентов. Кроме того, может понадобиться лечение, на которое иногда уходит несколько дней. Не бойтесь, что результат процедуры успеет пострадать, просто начните пользоваться электрической щеткой с возвратно-вращательной технологией, как у Oral-B GENIUS, — и зубы останутся белыми еще надолго.

Фото предоставлено рекламодателем

Фото предоставлено рекламодателем

Правильное питание

Вполне возможно, что совсем скоро в вашей молодой семье появится пополнение. Правильное питание — важный элемент для здоровья женщины. И даже если в ближайшее время вы пока не планируете заводить детей, пора пересмотреть свой рацион: все ли, что вы едите, идет вам на пользу? Зачем вам то, что не делает ваше прекрасное тело еще сильнее, выносливее, гибче, изящнее?

Фото предоставлено рекламодателем

Фото предоставлено рекламодателем

Полный отрыв и полный релакс

Чтобы справиться с предсвадебным стрессом, нужна мощная перезагрузка. Мы советуем сначала оторваться на всю катушку, а потом хотя бы один день посвятить только себе: побыть наедине со своим внутренним «я», заняться любимым делом, на которое вечно не хватает времени, просто прогуляться, в конце концов. Однако тут есть одно важное «но»: минимум алкоголя, а лучше и вовсе без него. Просто прислушайтесь к себе и почувствуйте, как это здорово — учиться быть собой, любить себя, других и этот мир.

И теперь вы будете учиться вдвоем.

Фото предоставлено рекламодателем

Фото предоставлено рекламодателем

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