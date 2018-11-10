Где провести выходные в Новокузнецке весело и ярко

«Инди-ра» в Новокузнецке!

Всей семьей идем в цирк

Слоны и попугали, пумы и лошади, собачки и многие, многие другие – таков он, цирк «Инди-ра». Здесь силач с легкостью жонглирует огромными гирями, а воздушные гимнасты парят под куполом цирка. Впрочем, гимнасты здесь не только люди, но и обезьянки и пумы: они тоже поднимаются на высоту нескольких метров! Яркие попугаи катаются с горки, а потом ездят на велосипеде, а хищники с удовольствием играют на арене, проделывая различные трюки.

Но самое главное – это шоу слонов. Это удивительные животные крутят обручи и балансируют на шаре, встают в стойку на «руках» и играют на губных гармошках.

А еще… Нет, не станем раскрывать всех секретов цирка «Инди-ра». Лишь скажем: волшебный сон, волшебная сказка, которая развернется на арене, обязательно понравится и взрослым, и детям!

Новокузнецкий цирк

ул. Кирова, 70

10, 11 ноября, начало в 13:00

Цена билетов: от 600 до 2000 рублей.

Фото: НХМ

Юность комсомольская моя!

Отправляемся на выставку, посвященную 100-летию молодежной организации

Всероссийский ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ) был самой массовой молодежной организацией ХХ века. Быть комсомольцем в те времена было почетно, а трудовые подвиги ребят и девчат не только отмечались различными наградами, но и были увековечены в литературе, музыке, кинематографе и, конечно же, изобразительном искусстве.

Оптимизм, искренность, романтика, трудовые подвиги – вот чем было наполнено движение. Удивительную атмосферу радости и светлой веры в будущее помогают создавать живописные работы художников 50-70-х годов прошлого столетия. В каждой картине – гимн трудовому энтузиазму молодых, любование мирными часами отдыха молодежи, олицетворение самой юности, поры надежд, мечтаний и свершений. Погрузиться в ностальгию по славной комсомольской поре можно в Новокузнецком художественном музее до 18 ноября.

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62

Среда-воскресенье с 10.00 до 18.00. Понедельник, вторник – выходной.

Цена билетов: от 50 до 100 рублей.

Фото: НДТ

Нос

Разбираемся со странностями анатомии… или не анатомии?

Неприличная, неловкая и нехорошая история случилась с коллежским асессором Ковалевым. Однажды поутру его нос решил зажить собственной жизнью и отправился куда подальше от своего хозяина. Нужно сказать, что личная жизнь у этого самого носа вполне удалась, более того, он стал почти успешен! Но эта история настолько невероятна, что теперь только по соображении всего видим, что в ней есть много неправдоподобного. Не говоря уже о том, что точно странно сверхъестественное отделение носа…

Отличная история в современном прочтении на сцене Новокузнецкого драматического театра!

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28

10 ноября, начало в 17:00

Цена билетов: 600 рублей.

Скоро!

«Земляне» и их лучшие хиты

Поем вместе с артистами про рокот космодрома и каскадеров

Много лет назад профессиональный коллектив добавил к своему названию звучный эпитет – рок-группа, с тех пор «Земляне» именуются именно так! В те годы они действительно отличались более тяжелой музыкой, энергичной подачей материала и экспрессивным поведением на сцене. Их хиты – «Красный конь», «Птицы», «Каскадеры» и многие другие стали всесоюзными, а одна из композиций и вовсе была выпущена только фирмой «Мелодия» и только на пластинках более чем в 15 миллионах экземпляров! Речь, конечно же, идет о «Траве у дома»: добрая мелодия, проникновенные слова и невероятная энергетика композиции до сих пор будоражат сердца поклонников хорошей музыки. А

В 1978 года выступают «Земляне» на отечественной и зарубежной сцене, неизменно собирая полные залы. На их концертах звучат как проверенные временем хиты, так и новые композиции. С годами в состав группы вошли новые музыканты, и старые добрые песни обрели новое звучание.

ДК «Алюминщик»

ул. Ленина, 41

20 ноября, начало в 19:00

Цена билетов: от 600 до 1500 рублей.

Фото: Александр Долженков

«Пикник» и его принципы левитации

Отправляемся в полет вместе с музыкантами

Каждый концерт группы «Пикник» - это не просто грандиозное шоу, но и невероятная история, в которую объединены композиции музыкантов. Вот и в этот раз, вдохновившись трудами Циолковского, упорством братьев Райт и трансцендентными опытами индийских йогов, музыканты предлагают отправиться в полет. Но полет не на Марс и даже не к Солнцу, а в музыкальный полет – воспарить над суетой и обыденностью.

Некоторые песни, которые прозвучат в первом отделении, получат новое музыкальное прочтение и, конечно же, новое визуальное оформление – в том числе, кто-то из группы обязательно воспарит над сценой… Во втором же отделении обязательно прозвучат золотые хиты «Пикника» - про трехрукого шамана и египтянина, про того, кто говорит и показывает и про фиолетово-черные отношения… Конечно же, это еще не все! А вот какие именно сюрпризы ждут горожан на концерте, вы узнаете 18 ноября!

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28

18 ноября, начало в 19:00.

Цена билетов: 1600 – 3800 рублей.