Народный полицейский Кузбасса Вячеслав Профатилов: о коллекторах, альпинисте и автобусном билете

В Кузбассе определен победитель регионального этапа конкурса МВД России «Народный участковый», который проводился в октябре. За Вячеслава Профатилова, старшего участкового отдела МВД России по Анжеро-Судженскому административному округу, майора полиции, на сайте ГУ МВД России по Кемеровской области свои голоса отдали почти 42% проголосовавших, а это – почти 4,6 тысячи кузбассовцев. Теперь «народный» полицейский будет представлять регион на всероссийской этапе конкурса. Анжеро-судженцы хорошо знают Профатилова, познакомьтесь с ним и вы!

Выбор профессии

- Я родился в Германии, - хитро улыбается Вячеслав Профатилов. – Отец мой – военный, так что наша семья много переезжала, пока не осела в Кузбассе.

С детства привыкший к порядку и выросший на примере отца, Вячеслав и сам решил связать свою жизнь со служением Отечеству. Правда, попал он не в армию, а в полицию, а до этого успел получить педагогическое образование и немного поработать в техникуме в поселке Ижморском – учителем физкульутры.

- Месяца три, наверное, поработал, а потом чувствую – не мое, вот и пришел в милицию, - рассказывает Профатилов. – Взяли стажером у участкового, да так и остался. Потом получил юридическое образование. Вот уже 17 лет служу.

Участковый в деревне

В первое время Вячеслав работал в Ижморском, еще к его участку относились несколько деревень. Приходилось на работу добираться то на автобусе, то на попутках – за 50 километров! А еще время от времени десятки километры пешком наматывать, чтобы добраться до той или иной деревни. И местные жители тут же понесли все свои беды и грести новому участковому. Чаще всего шли с внутрисемейными или соседскими конфликтами.

- Жил на моем участке мужчина. Руки – золотые, мужик умный, работящий, но, как и многие, любил по праздникам принять на грудь. Может, поэтому от него жена ушла, а может, другая причина была, - рассказывает майор полиции об одном из своих знакомых. – Запил, жил за счет сестры и матери. Мы с ним много беседовали, но он все посмеивался да пил сильнее. А потом мать с сестрой одна за другой умерли. Мать, обиженная на сына, переписала жилье на внука. Внук приехал через полгода, продал наследство и уехал. А тот мужчина остался фактически бомжом. Видел его недавно: опускает глаза, говорит, прав ты был, Вячеслав Юрьевич. А уже все, ничего не вернуть.

Профилактика возможных преступлений - важнейшая часть работы! Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Рассказывая историю о том, как не удалось вернуть к нормальной жизни мужчину, Вячеслав Профатилов мрачнеет, и тут же вспоминает другой случай, добрый и светлый, который произошлел несколько лет спустя в Анжеро-Судженске. О парнишке Пашке. Тот попал в плохую компанию, стал употреблять наркотики.

- Бывает, заведу его в кабинет, начинаем беседу, так Пашка раскаивается, обещает жизнь наладить, и ведь искренне так говорит! – удивляется Вячеслав. – А потом выйдет из кабинета – и через два дня опять что-нибудь случится.

Однажды стало ясно: еще чуть-чуть – и Пашка попадет в такую историю, что и не выпутается. Тогда Профатилов просто спросил: что нужно, чтобы парень начал жить нормально. Парень поднял на участкового полные боли глаза и неожиданно попросил купить ему билет до Кемерова. Вместе пришли на вокзал, купил участковый парнишке билет, и тот уехал в областной центр.

- Был по делам в Кемерове, видел Пашку, - улыбается Вячеслав. – Парень возмужал, женился, нашел работу. Вот представьте только – обычный билет на автобус стал билетом в новую, честную жизнь!

Участковый в городе

Вячеслав Профатилов к тому времени переехал из тихого Ижморского в Анжеро-Судженск – вместе с женой. Здесь у них родилась дочка, а работа в городе оказалась чуть иной, не такой, как в деревне.

Семья- главная опора народного полицейского! Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

- В деревнях мы работаем по одному, здесь же – большой коллектив, - рассказывает Вячеслав. – На моем участке немало социальных объектов, так что регулярно приходится там бывать. А к привычным в деревнях семейным разборкам в городе добавились и другие дела.

Когда анжеро-судженцы вспоминают об участковом? Муж с женой поругались и нужен кто-то, кто решит спор. Пропали ценные вещи или даже люди. А то и вовсе случается что-то непонятное.

- Был такой случай: супружеская пара жила на третьем этаже. Уехали они отдыхать, а когда вернулись – ценных вещей дома не оказалось. Квартира закрыта, следов взлома нет… куда делись вещи? – Вячеслав словно ждет, какие могут быть предположения.

А потом рассказывает, как удалось найти преступника. После привычного уже похода по ломбардам, он получил список тех, кто в последнее время сдавал бытовую технику. Двое из этого списка вызвали подозрение, при этом один из них жил в том же доме, где произошло ограбление, только выше этажом.

- Тот мужчина занимался промышленным альпинизмом. Вот он при помощи снаряжения спустился вниз, забрался в окно, вещи спустил вниз, потом так же через окно вышел из квартиры и поднялся к себе, - рассказывает Вячеслав. И тут же добавляет. – Так что закрывайте окна и форточки, когда надолго из дома уезжаете!

Каждый рабочий день приносит забавные случаи: то обратившиеся заявят, что пропали важные документы, а потом окажется, что они за тумбочку завалились, то с коллекторами приходится разговаривать, объяснять, что они не имеют права каждый день звонить.

- Звоню в таких случаях на номер коллектора сам. В ответ на чистейшем русском доказывают свою правоту. Но стоит представиться участковым, тут же появляется колоритный восточный акцент и собеседник «включает дурачка»: «Слюшай, брат, никаво не зналь, никаму не званиль», – смеется майор полиции. - А потом – и правда, звонки прекращаются.

Работать нужно по призванию, по зову души – в этом уверен наш народный полицейский. Благодарят ли Вячеслава? Конечно! Одни – за найденные пропажи, другие – за сохраненную семью, третьи – за то, что помог разорвать тяготящие отношения. И целый день у Вячеслава не умолкает телефон: жители его участка точно знают, именно он, их участковый, обязательно придет на помощь в любой ситуации!