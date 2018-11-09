Специалист: Эффект от повышения стоимости проезда в Кузбассе можно ждать через полгода

СЕГОДНЯ 05:25 2018-11-09T05:36:55+03:00

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В четверг транспортники, эксперты и активисты молодежных организаций обсудили повышения стоимости проезда в транспорте. О ситуации в сфере транспорта и необходимости перемен рассказал заместитель начальника департамента транспорта и связи Кемеровской области Юрий Стоцкий.

– Можно не повышать стоимость проезда, тогда мы придем к старым автобусам, грубым водителям и все более худшему обслуживанию населения. Вы знаете, что у нас автобусы уже горели (В январе на проспекте Шахтеров в Кемерове сгорел автобус, – «КП»). Это все последствия предельного износа транспорта. Обновления практически нет, и предприятия не могут себе позволить даже нормально ремонтировать технику и покупать новые сертифицированные запчасти, – говорит Юрий Стоцкий. – Повышение проезда до 20 рублей нам это не даст резкого скачка, но, по крайней мере, предприятия перестанут валиться в пропасть. Мы перестанем проводить оптимизацию маршрутной сети, когда вычисляются рейсы с малым пассажиропотоком…

По словам специалиста, муниципальные автотранспортные предприятия накопили непокрытых убытков порядка 800 миллионов рублей. Кредиторская задолженность за поставку запчастей составляют больше 1 миллиарда рублей. Поэтому желательно повысить стоимость проезда с 1 декабря.

– Повышение цен даст дополнительных доходов в год порядка 300 миллионов. Это позволит нашим перевозчикам перестать падать в долговые ямы. Поднять зарплаты водителям, чтобы мы могли отбирать тех людей, которые способны нормально, культурно обсуживать население. Хотя бы привести автобусы в порядок, – говорит специалист. – Если повысить в декабре, то в январе-феврале мы перестанем падать. Я думаю, чтобы получить первый эффект, как минимум полгода должно пройти.

Напомним, что в октябре транспортники обратились с просьбой к властям и населению повысить плату за проезд до 20 рублей. По словам работников отрасли и пассажиров, общественный транспорт давно находится в плачевном состоянии.