Маньяк из Киселевска скончался в тюрьме

СЕГОДНЯ 08:58 2018-11-09T09:44:29+03:00

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Маньяк-убийца, на счету которого 37 доказанных убийств, скончался в украинской исправительной колонии.

Причиной смерти «пологовского маньяка» стала сердечная недостаточность. Ткача обнаружили в камере без сознания 5 ноября около трех часов дня. Ему тут же оказали необходимую медицинскую помощь, однако все действия врачей не принесли ожидаемого результата, и в 19:15 медики констатировали смерть.

- Сердечно-легочная недостаточность была, он жаловался на тяжесть дыхания, - цитирует ТСН слова заведующего медицинской частью колонии №8 Олега Зелинского.

Его тело захоронено на житомирском кладбище в секторе для неопознанных покойников. На похороны Сергея Ткача никто из родственников не приехал, в том числе и молодая супруга Ткача.

Напомним, Сергей Ткач известен как «пологовский маньяк», убивший за 25 лет более ста человек. В основном его жертвами были дети – от 7 до 17 лет. Он родился в 1952 году в Киселевске, был четвертым ребенком в семье. Недостаток родительской любви сделали его черствым человеком, а последовавшая далее череда жизненных неудач сильнее ожесточила. В Киселевске он работал экспертом-криминалистом и научился скрывать следы преступления. Совершив первое преступление и почувствовав безнаказанность, маньяк продолжил убивать. Преступления он совершал с 1980 по 2005 год на территории бывшего СССР.

После того, как Сергея Ткача поймали, он написал 107 явок с повинной, однако точно подтвердить все случаи не удалось. Попав в руки правоохранительных органов, жестокий убийца стал притворяться душевнобольным, но судебно-медицинская экспертиза этого не подтвердила.

В 2017 24-летняя Елена из Ярославля родила 65-летнему Сергею Ткачу дочь и вышла за него замуж.