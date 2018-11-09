Как всей семьей поехать к Санта-Клаусу в Лапландию

Два крупнейших бренда: российская федеральная сеть оптик «Счастливый взгляд» и всемирно известная кинокомпания Universal объявили о сотрудничестве в рамках продвижения нового мультфильма «Гринч» на российских экранах. В преддверии премьеры и в канун рождественских праздников был запущен творческий конкурс «Всей семьей – к Санта-Клаусу в Лапландию», который пройдет с 6 ноября 2018 года по 9 января 2019 года по всей стране.

Условия конкурса чрезвычайно просты:Впервые в истории российского оптического бизнеса сеть «Счастливый взгляд» стала официальным партнером знаменитой кинокомпании Universal, которая готовит премьеру нового полнометражного мультфильма «Гринч» в России - культовая рождественская сказка выйдет на российских экранах 22 декабря. Два крупнейших бренда – кинокомпания Universal и сеть оптик «Счастливый взгляд» – объявили о сотрудничестве, чтобы привлечь и заинтересовать новых зрителей к этой любимой всеми фантастической истории. В рамках коллаборации пройдет творческий конкурс, который даст возможность выиграть полезные подарки и отправиться всей семьей в Лапландию.

1. Купить любой товар в салоне оптики «Счастливый взгляд» (оправу, солнцезащитные очки, очковые, средства для ухода или аксессуары) с 6 ноября 2018 года по 9 января 2019 года.

2. Разместить фотографию в новогоднем стиле на сайте конкурса . Использовать на фото ваши покупки из оптики «Счастливый взгляд» (по желанию).

3. Пригласить друзей голосовать за ваш снимок и собрать максимальное количество голосов.

4. Выиграть один из 300 фирменных призов с символикой мультфильма «Гринч» или главный приз – поездку всей семьей к Санта-Клаусу в Лапландию.

5. Сроки проведения конкурса: с 6 ноября 2018 года по 9 января 2019 года.

6. Подведение итогов конкурса на сайте www.grinch.happylook.ru 11 января 2019 года.

Федеральная сеть оптик «Счастливый взгляд» и кинокомпания Universal запустили творческий конкурс «Всей семьей – к Санта-Клаусу в Лапландию». Фото: Никита АНУЛЬЕВ

«Счастливый взгляд» и кинокомпания Universal делают шаг в будущее новых маркетинговых коммуникаций и еще большего взаимодействия с покупателем, для которого приобретение очков становится не пугающим, мучительным процессом, а интересным, легким и увлекательным путешествием в мир кино.

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a.glushkova@1kmg.ru

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Справка:

Счастливый взгляд

Сеть «Счастливый взгляд» является одним из бесспорных лидеров рынка оптики в России. Первый салон оптики «Счастливый взгляд» открылся в Санкт-Петербурге в 2003 году. Сегодня по всей стране работают 170 салонов, в 7 из 9 федеральных округов России.

«Счастливый взгляд» строит и реализовывает амбициозные планы: только за лето в сети открылось 10 новых салонов в разных городах России, а в апреле 2018 года сеть открыла в Санкт-Петербурге флагман – самый большой оптический салон и диагностический центр в России. В целом за 2018 год было открыто 80 новых салонов.

За время существования сети салоны оптики «Счастливый взгляд» посетили более 15 млн клиентов. Компания не стоит на месте. Это подтверждается постоянным изучением западного опыта, созданием регулярных специальных акционных предложений для клиентов.

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