В Новокузнецке задержали убийцу застреленного в подъезде бизнесмена

В Кемеровской области задержали подозреваемого в убийстве 40-летнего бизнесмена, тело которого было обнаружено в подъезде жилого дома.

Как сообщили в областном управлении МВД , подозреваемого в убийстве 40-летнего бизнесмена из Новокузнецка задержали оперативники уголовного розыска вместе со следователями Следственного комитета. Им оказался 27-летний сводный брат погибшего. По версии следствия, молодой человек формально числился директором фирмы, которая принадлежала погибшему. Мужчина присвоил часть прибыли компании и побоялся, что брат, узнав об этом, потребует вернуть деньги. Тогда мужчина решил расправиться со старшим братом. Он точно знал, когда тот отвозит в школу свою дочь, и решил подкараулить брата в подъезде. Когда 40-летний бизнесмен вошел в подъезд, младший брат несколько раз выстрелил в него и скрылся после этого. Оружие он выбросил в реку, а позже, когда на место убийства прибыли следователи, утверждал, что причиной смерти брата стал его старый конфликт с бывшей супругой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/676679" frameborder="0"></iframe> Видео с места убиства предпринимателя из Новокузнецка..Видео: следком.

Вычислить убийцу помогли камеры наблюдения и слаженная работа сотрудников полиции и следователей. Пистолет позже нашли на мелководье, а самого подозреваемого задержали.

- В настоящее время на месте преступления работает следственно-оперативная группа, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ России по Кемеровской области. - В ближайшее время планируется предъявление обвинения, избрание меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: социальные сети

Напомним, погибший – Александр Енгалычев, которого в течение долгого времени разыскивали судебные приставы. Мужчина три года назад похитил собственную дочь, которая по решению суда после развода должна была проживать с матерью.