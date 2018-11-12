Как кемеровчанам сэкономить свой бюджет и покупать со скидкой

Система безналичной оплаты проезда «Электронный проездной» успешно выдержала проверку в кемеровском общественном транспорте и теперь будет внедрена на всей территории Кузбасса.

Напомним, что пилотный проект под названием «Модернизация транспортной системы «Электронный проездной» начали реализовывать в Кемерове в конце декабря 2017 года, когда на линию вышли первые пятнадцать трамваев, в которых можно было оплатить проезд не только специальными транспортными картами, но и впервые - бесконтактной банковской картой (со значком радиоволн). За прошедшее время терминалами для бесконтактной оплаты проезда в областном центре были оснащены 615 транспортных единиц, причем муниципальный транспорт - полностью. Согласились использовать современные безналичные технологии и многие частные владельцы маршрутных такси.

При оплате проезда картой пассажир получает скидку в 50 копеек. Ряд существенных преимуществ одновременно получили и транспортные предприятия. К примеру, система «Электронный проездной» позволяет фиксировать время посадки пассажиров на каждой остановке по пути следования транспортного средства и наполняемость салона, корректировать расписание, принимать решения по оптимизации маршрутной сети. А для муниципального бюджета плюс еще и в том, что система исключает применение теневых схем с наличной выручкой.

Ну а лучше всего в пользу проекта говорят цифры: количество оплат проезда безналичным способом с момента запуска первого маршрута заметно увеличилось. Сегодня уже каждый третий пассажир предпочитает расплачиваться в кемеровском транспорте безналичным способом.

Как сообщил заместитель губернатора Кемеровской области по экономическому развитию Денис Шамгунов, проект «Модернизация транспортной системы «Электронный проездной» теперь будет реализовываться и в других муниципальных образованиях. В частности, на очереди - южная столица Кузбасса. А до конца первого квартала 2019 года систему безналичной оплаты планируют ввести во всем муниципальном транспорте региона.

В Кемерове же дальнейшее развитие проекта, как отметил замгубернатора, предусматривает внедрение безналичной оплаты проезда для льготных категорий пассажиров, а также учет количества поездок льготников в городском общественном транспорте:

- Это позволит персонифицировать систему учета льготников, сделав ее более точной и прозрачной. Таким образом, способ компенсации транспортным предприятиям за бесплатный проезд льготных категорий граждан будет пересмотрен.

«Забота» на все случаи жизни

Такая работа будет проводиться в рамках социально значимого проекта по внедрению на территории Кузбасса карты «Забота», который с сентября 2018 года начали реализовывать администрация области и ПАО Сбербанк. Проект направлен на поддержку малообеспеченных групп населения (пенсионеров, многодетных семей, инвалидов, ветеранов и др.). Для них на основе платежной системы МИР выпускается серия банковских карт с логотипом «Забота» на обратной стороне.

- Карта «Забота» выдается бесплатно гражданам-получателям социальных выплат всех категорий. Они смогут получить скидки, подарки или бонусы при оплате покупок или услуг в магазинах, аптеках и других торгово-сервисных организациях-партнерах данного проекта, а также в общественном транспорте. К примеру, скидки могут доходить до 20 процентов, - рассказывает Заместитель управляющего Кемеровским отделением Сбербанка Екатерина Саяпина. - За прошедшие месяцы партнерами проекта стали уже более 40 компаний - это представители торговли, культуры, спорта, а также автозаправочные станции и аптеки Сегодня это 209 торгово-сервисных точек по всей области, и есть договоренность о присоединении в декабре 2018 года еще 142-х точек популярной сети супермаркетов. И, конечно, «Забота» обладает полным функционалом банковской карты, что позволяет совершать с ее помощью все операции, присущие обычной карте.

Полный список партнеров проекта сейчас можно узнать у консультантов Сбербанка. В ближайшее время такой список планируется разместить и на сайте Администрации Кемеровской области.

В рамках проекта банковские работники проводят уроки финансовой грамотности для школьников, студентов, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями.

На 7 ноября 2018 года банком выпущено более 32 тысяч карт «Забота». Отметим, что ПАО Сбербанк участвует в проекте на безвозмездной для областного бюджета основе. Кредитное учреждение полностью берет на себя все расходы, связанные с изготовлением и обслуживанием соответствующих карт.

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