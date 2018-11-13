ВостНИИ: Научный подход к энергобезопасности угледобывающих предприятий

Ситуация создает опасность для жизни и здоровья людей, наносится ущерб экономике региона. Эта актуальная проблема регулярно поднимается на совещаниях различного уровня, с участием представителей надзорных органов, исполнительной власти, энергоснабжающих организаций и потребителей. Накануне очередное совещание состоялось по инициативе администрации Кемеровской области в научном центре «ВостНИИ», так как без научно обоснованного подхода вопрос невозможно решить. Для этого в институте создана новая лаборатория: электротехнических измерений и энергетической безопасности опасных производственных объектов.

На вопросы нашей газеты ответил генеральный директор ВостНИИ Юрий Филатов.

- Юрий Михайлович, наверняка проблема надежности электроснабжения вам хорошо знакома?

- Действительно, она давняя и очень болезненная. Я прошел путь от горного мастера до генерального директора предприятий в Прокопьевске и Белове и сталкивался с ней регулярно, не понаслышке знаю, что происходит с шахтой, когда прекращается энергоснабжение. Чтобы предприятию перейти на резервный источник питания, требуется время, в критических случаях - до нескольких часов, что в условиях опасного производства недопустимо. Ведь речь идет не только о финансовых потерях, а в первую очередь о безопасности людей. Еще с 90-х годов во взаимоотношениях между угольщиками и энергоснабжающими организациями стали возникать серьезные проблемы. Для того чтобы разобраться в них, необходимо провести технический аудит и дать научно обоснованные рекомендации для каждого предприятия индивидуально. Для этого у ВостНИИ, сегодня единственного отраслевого института по промышленной безопасности с полным государственным участием, есть и достаточная материально-техническая база, и высоко­квалифицированные специалисты.

- После проведения технического аудита и получения научных рекомендаций многим предприятиям придется модернизировать свою систему электроснабжения, а это деньги, и немалые…

- Если угольная компания запланирует реконструкцию своих энергомощностей с привлечением государственных инвестиций, наши эксперты могут оказать услуги по их обоснованию перед Минфином и Минэнерго. Это касается как поставщиков электроэнергии, так и потребителей.

На сегодня в Кузбассе работают 42 шахты, 52 разреза. И вопрос по надежности их внешнего и внутреннего электроснабжения надо решать незамедлительно. Ведь в программе развития Кузбасса «Стратегия-2035» поставлена задача: увеличить добычу угля с 240 миллионов тонн до 390 миллионов. В этом случае существенно возрастет и энергопотребление. Прежде чем запустить в работу новое предприятие или увеличить мощности действующего, надо точно все рассчитать и спланировать.

- Предприятия области проявили заинтересованность в сотрудничестве с НЦ «ВостНИИ»?

- Да, несколько угольных компаний уже заключили договоры на технический анализ состояния систем энергоснабжения. Лучше сегодня вложиться в объективную оценку и научно обоснованную корректировку работы электрооборудования, чем тратить значительные средства на устранение последствий аварийного отключения. В безаварийной работе своих систем заинтересованы также и энергоснабжающие организации.

- Накануне научный центр «ВостНИИ» отметил свой 72-й день рождения. Возраст солидный!

- И опыт работы в сфере промышленной безопасности накоплен богатейший. У нас действуют 13 лабораторий по всем направлениям. Экология, экспертиза процессов проветривания, качества шахтового оборудования, дегазации, сейсмики, взрывных работ и предупреждение различных видов аварий. Коллектив научного центра «ВостНИИ» осуществляет научную деятельность в этих направлениях комплексно и профессионально.

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