2018-11-12T12:14:23+03:00
Общество

В Кузбассе потеплеет до - 5 градусов

Среди недели жителей региона ждет снег и метели
Кирилл ЧАЩИН
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До выходных у жителей Кузбасса есть время согретьсяДо выходных у жителей Кузбасса есть время согретьсяФото: Кирилл ЧАЩИН
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В середине недели в Кузбассе потеплеет до - 5 градусов. С временной капитуляцией морозов в регион вернутся снегопады и метели.

По прогнозам специалистов Кемеровского гидрометцентра, во вторник регион окажется во власти теплого фронта. По области пройдут снег и метели. Юго-западный ветер усилится до 18 метров в секунду. Днем температура воздуха повысится до -8,-13 градусов. Ночью будет от -15 до -20 градусов.

В среду станет еще немного тепле. Дневная температура поднимется до -6,-13 градусов. Ночью же столбики термометра покажут отметки от -10 до -15 градусов. Местами будет около -20 градусов. Ветер будут западным с порывами до 13-18 метров в секунду. Местами пройдет небольшой снег, ожидаются метели.

В четверг днем воздух снова прогреется до -5,- 10 градусов. Однако в течение дня начнется постепенное понижение температуры. Ночью в Кузбассе будет -11,-16 градусов. На юге региона местами похолодает до -22,-27 градусов. Снег будет идти местами, его будет немного. Ветер ожидается западный и юго-западный с порывами до 16 метров в секунду.

В пятницу в Кузбасс вернется холодный фронт. Если днем будет еще -10,-15 градусов, то ночью столбики термометра опустятся до -23,-28 градусов. Ветер сменит направление на северо-западное. Выходные снова будут морозными.

– В ближайшие дни у нас будет небольшая передышка. А ближе к выходным произойдет заток холодной арктической массы. Но уже такого сильного холода мы не ожидаем, как был, но до -30,-32 градусов в следующее воскресенье мы ожидаем, – рассказала Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра. – Первая декада ноября у нас была на один-два градуса ниже климатической нормы. А в прошлом году она наоборот была теплее нормы на пять-шесть градусов, и осадков таких не было. Если сравнивать, то разница получает в семь градусов

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