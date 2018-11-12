В Кемерове педофил выслеживал 8-летних девочек

В Кемерове к 18 годам колонии строгого режима приговорили мужчину, который надругался над тремя школьницами. Педофил выслеживал девочек восьми-девяти лет.

В сентябре 2017 года в Ленинском районе Кемерова жертвами педофила стали две девочки восьми и девяти лет.

– Злоумышленник выслеживал девочек, которые возвращались из школы и заходили в подъезды, он проходил за ними и совершал в отношении потерпевших насильственные преступления сексуального характера, – рассказали в областном управлении Следственного комитета.

Девочки смогли описать следователю приметы мужчины. По приметам педофила задержал наряд вневедомственной охраны во время патрулирования улиц. Школьницы опознали преступника.

Во время расследования уголовного дела выяснилось, что 32-лений мужчина причастен к еще одному аналогичному преступлению. Так, в августе 2016 года в Центральном районе мужчина заметил в кустах рядом с домом трех девочек, который разжигали костер. Он отругал школьниц, а затем подошел к одной из них и совершил сексуальное преступление.

В рамках расследования психолого-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым и поставила ему диагноз «педофилия».

Суд признал кемеровчанина виновным в трех эпизодах преступления по статье «Насильственные действия сексуального характера» и приговорил его к 18 лет годам колонии строгого режима.