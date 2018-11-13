В Новокузнецке запустят трамвай на Ильинку

В скором времени скоростной трамвай может связать сразу три района города – Центральный, Новоильинский и Заводской – об этом сообщил глава города Сергей Кузнецов на расширенном заседании коллегии, которая прошла в администрации города 13 ноября.

Новокузнецк – первый город за Уралом, где была запущена трамвайная система. Увы, со временем она устарела, а трамваи ходят полупустыми. Тем не менее, они – самый экологичный транспорт, что немаловажно для Новокузнецка. Именно поэтому на коллегии речь шла о модернизации городской сети и запуске скоростного трамвая, который соединит три района.

Компания, которая берется за реализацию проекта, уже готова к работе на такой транспортной системе, где трамваю отводится одно из ключевых мест. «Бархатные» пути, выделенные линии для трамваев, комфортные салоны и интервал движения всего в четыре минуты – таким может стать новый городской трамвай. Уже в 2019 году транспортная компания собирается приступить к строительству трамвайной сети в центре города. В 2020-2021 годах работы будут проходить в Заводском районе, а в 2022 – Ильинку и Центральный район соединит трамвайная сеть.

Сергей Цивилев предложил руководителю транспортного предприятия не просто просчитать стоимость сегмента новой трамвайной сети, каждого элемента трамваев – вплоть до лампочки! – но и определить, что именно из этого может быть произведено в Кузбассе.

- Зачем нам собирать трамваи в Санкт-Петербурге и везти готовый трамвай через всю страну, если у нас есть территория опережающего развития, вся инфраструктура и мы можем предоставить площадку для сборки трамваев здесь, - отметил Сергей Цивилев. – Здесь, в Новокузнецке, мы выпускаем 95% всех трамвайных рельс России. Так что мы также будем считать, насколько вовлечены кузбасские предприятия в этот проект.

Говоря о стоимости проезда, глава города Сергей Кузнецов отметил, билеты будут стоить 20 рублей, а затрат на приобретение трамваев и создание сетей муниципалитет не понесет.

- Не мы покупаем трамваи - их покупают предприниматели, чтобы возить людей, - отметил Сергей Кузнецов. - А мы платим людям зарплату, создаем среду, развиваем предпринимательство, производство, делаем доплаты льготникам, которые потому будут платить за проезд. Только так повернув модель отношений, мы можем отстаивать свою независимость и возможность муниципалитету развиваться.