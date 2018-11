В Новокузнецке открылась выставка роботов

- Миша - иди, Настя - останься. Настя - рыжая бестия! - игриво произносит Борис, или Бориска-сосиска, как он сам представляется.

Девушка с золотистыми волосами звонко смеется и смотрит «в глаза» Борису, а тот обещает: разведусь, женюсь… Настя чуть краснеет, гладит Бориса по голове - и вероломно уходит знакомиться с его супругой - Кики.

Не переживайте, семейной драмы тут нет, ведь Борис и Кики - роботы дружелюбные и совсем не ревнивые. Балагур Борис ведет светскую беседу и падок до женской красоты, а Кики свободно болтает с каждым гостем выставки и вообще может работать аниматором! Встретить удивительную парочку можно на открывшейся в СибГИУ выставке роботов в рамках совместного проекта ЕВРАЗа, СибГИУ и МТС.

- Неделя высоких технологий в СибГИУ дает возможность подрастающему по­колению познакомиться с самыми современными направлениями: мобиль­ной робототехникой, инженерией, hi-tech, - рассказал о выставке директор по персоналу дивизиона «Сибирь» ЕВРАЗа Павел Синяев. - Мы приглашаем жителей города вместе с детьми окунуться в мир новых технологий!

За внешней развлекательной стороной проекта стоит вполне практическая цель. Для многих детей и подростков выставка станет толчком к развитию и выбору будущей профессии. А значит, в скором времени на наших предприятиях появятся высококлассные специалисты, для которых роботы давно стали элементом повседневной жизни.

Так что для кого-то такое погружение - первый шаг в выборе профессии и возможность уже сейчас создать первого робота.

Теспиана отличает богатство интонаций и жестов. Настоящий актер! Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

«To be, or not to be: that is the question…» - декламирует робот Теспиан. Он театрально заламывает руки, эмоции в буквальном смысле отражаются в глазах. А когда знаменитый монолог Гамлета завершается, в глазах Теспиана загораются красные огоньки. «I’ll be back» - говорит железный человек. К слову, Теспиан знает 40 языков, декламирует в оригинале Шекспира, Пушкина и многих других, а в свободное от выставок время подрабатывает в телешоу.

Все любят Пушкина. Особенно если он - самый настоящий робот. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Механический Пушкин читает стихи весьма вдохновенно. И если не смотреть на все, что ниже подбородка, можно почти поверить в его «настоящность». Поэтом восхищаются и совсем юные студенты, и убеленные сединами профессора.

Деревяка может такого напророчить, что не сразу и поверишь! Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Деревяка - задиристый робот-попрошайка. Он может такого напророчить, что сразу и не поверишь, что Деревяка - предсказатель. Но, как уверяет директор выставки Артур Зархи, большая часть предсказаний по-настоящему сбывается! Не верите? Тогда просто пообщайтесь с шарманщиком, предсказателем и попрошайкой Деревякой.

Миниатюрные роботы-танцоры неизменно привлекают внимание. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

На выставке юные инженеры могут принять участие в конкурсе благотворительного проекта МТС «Поколение М» и получить возможность пройти обучение в Робошколе в Москве.

