Кузбасский соцстрах внедряет новые электронные сервисы

В городе Кемерово прошел круглый стол на тему: «Социальное страхование. Новые электронные сервисы». Мероприятие было посвящено цифровизации системы социального страхования в России и внедрению новых электронных проектов. В работе круглого стола приняли участие представители Кузбасского регионального отделения Фонда социального страхования, департамента охраны здоровья населения Кемеровской области, медицинских организаций и предприятия-страховщики.

Открывая мероприятие, управляющий Кузбасским региональным отделением Фонда социального страхования Людмила Бабичук рассказала, что представляет собой организация и какую деятельность осуществляет. На сегодняшний день в структуре Кузбасского отделения работает 13 филиалов. В организации зарегистрировано 53 тысячи страхователей и 770 тысяч граждан, из которых 263 тысячи заняты на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами. Ежегодно порядка 37 тысяч кузбассовцев получают через Фонд различные страховые выплаты, 23 тысячи инвалидов обращаются за техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, 19 тысяч граждан - за санаторно-курортным лечением.

-Кемеровская область активно включилась в работу по цифровизации системы социального страхования, - отметила Людмила Дмитриевна. - Новые электронные сервисы призваны максимально упростить получение гражданами государственных услуг, а также усовершенствовать систему обратной связи и повысить эффективность взаимодействия с работодателями.

Управляющий Кузбасского отделения ФСС Людмила Бабичук уверена – цифровизация сделает получение государственных услуг более удобным. Фото: Федор БАРАНОВ

В тройке лидеров

В рамках круглого стола специалисты регионального отделения Фонда рассказали о новых сервисах, которые запущены недавно и проходят апробацию - «Электронный листок нетрудоспособности», «Открытый контракт» и «Информирование страхователей по электронной почте».

Напомним, с 1 июля 2017 года у пациентов при обращении в медицинские учреждения появилась возможность получать больничные листки в форме электронных документов. По состоянию на 10 ноября за время существования проекта в Кузбассе выдано более 190 тысяч электронных больничных. Это значит, что каждый третий листок нетрудоспособности оформляется в электронном виде. По этому показателю Кемеровская область занимает 3-е место по России (после Белгородской области и Татарстана) и 1-е место по Сибирскому Федеральному округу.

-Преимущества электронных больничных очевидны – снижаются временные затраты на оформление документа, исключаются технические ошибки в оформлении, исключена возможность утери и порчи, - отметила Инна Ковалева, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Кузбасского отделения ФСС.- Кроме того, исключены мошеннические схемы в виде подделки бланков.

Специалисты Фонда поделились преимуществами внедрения новых проектов. Фото: Федор БАРАНОВ

Удобство сервиса подтверждают и специалисты кузбасского департамента охраны здоровья населения.

- Плюсов много, но основное - это существенная экономия времени врача и пациента при оформлении больничного листа, теперь доктор больше времени уделит пациенту, а не оформлению бумажного документа и не допустит ошибку при заполнении листка, - говорит заместитель начальника департамента Оксана Абросова. - Сегодня в передовиках по данному направлению Кемерово, Белово, Ленинск – Кузнецкий и Осинники. Чуть отстают Таштагол и Юрга, однако каждый день можно наблюдать изменения лидирующих позиций: каждый район стремится идти в ногу со временем и развиваться в сфере информационных технологий.

Крупные работодатели региона, такие как ПАО «КОКС» и Кемеровский механический завод, подключившиеся к пилотному проекту соцстраха, отметили, что перейти на новый формат было несложно.

-Наши специалисты посещали семинары и практические занятия, которые проводило региональное отделение Фонда. Этого вполне достаточно, чтобы освоить и уверенно работать с ЭЛН, - рассказала главный врач медицинской санитарной части (МСЧ) ПАО «КОКС» Анна Ждан. – Кроме того, достаточно информации по данному вопросу и на сайте Кузбасского отделения ФСС. Никаких дополнительных затрат при участии в проекте мы не понесли.

Солидарны с ними и работники здравоохранения. В частности, они отмечают простоту и надежность сервиса и все возрастающее доверие к нему пациентов.

Открытость как главный принцип работы

В рамках мероприятия представители ФСС коснулись и других своих разработок. Например, сейчас в полную силу заработал сервис «Открытый контракт». Он представляет собой бесплатную электронную площадку, на которой в свободном доступе и заблаговременно, то есть еще до заключения контрактов на госзакупки, размещаются данные о закупочной деятельности Фонда и его региональных отделений.

-Мы занимаемся вопросами, связанными с приобретением протезов, кресел-колясок, средств ежедневного ухода и других средств реабилитации для людей с инвалидностью, их обеспечение льготными путевками на санаторно-курортное лечение, - говорит начальник отдела организации закупок для государственных нужд Татьяна Лобанова. - Все это региональное отделение закупает в пределах сумм, которые ему выделяются из госбюджета. Сервис предусматривает размещение информации о конкурсах и аукционах, начальная (максимальная) цена по которым превышает один миллион рублей, до начала их непосредственного выполнения и размещения извещений по ним в единой информационной системе в сфере закупок.

Это значит, что уже на стадии размещения информации как поставщики товаров и услуг, так и граждане могут внести свои замечания и коррективы. Как результат – повышается эффективность закупок за счет максимальной прозрачности процедуры.

Сейчас на портале опубликовано более 3000 закупок, уже поступили первые обращения от потенциальных поставщиков, по которым были даны необходимые разъяснения.

Обо всех новшествах и изменениях специалисты ФСС информируют страхователей заранее, что повышает эффективность совместной работы. Фото: Федор БАРАНОВ

Чтобы быть в курсе

С прошлого года Кузбасское отделение участвует в пилотном проекте Фонда социального страхования РФ «Информирование страхователей по электронной почте». В настоящее время на учете отделении состоит 53 тысячи страхователей – работодателей, из них более 90% процентов – это малый и средний бизнес. Как показывает практика, с крупными предприятиями адресную работу проводить легко, куда сложнее охватить небольшие организации. Именно поэтому и был запущен специальный сервис для работодателей, позволяющий им всегда быть в курсе новшеств и изменений в сфере социального страхования.

Рассылка информации по электронной почте регламентирована – четко прописаны темы и периодичность рассылок. Например, страховщики извещаются о сроках сдачи отчетности, обязанностях страхователей и реквизитах для уплаты страховых взносов, переплате или задолженности, изменениях в законодательстве и т.д. Принять участие в проекте тоже просто – страхователям нужно было сообщить специалистам Фонда свои электронные адреса.

-Сначала мы немного переживали, что рассылок будет слишком много, а информация для нас лишней, но опасения не подтвердились, все строго по делу, - делится впечатлениями Елена Боталова, директор фирмы «Контур - Новокузнецк». - Мы видим, что региональное отделение готово помочь, открыто к взаимодействию, старается предостеречь нас от возможных неприятностей, т.е. выступает как настоящий партнер.

С момента запуска сервиса уже 35 тысяч страхователей (64% от общего числа) изъявили желание получать информационную рассылку по почте. Также специалисты отмечают, что вырос уровень дисциплины – 88% процентов страхователей регулярно предоставляют отчетность, на 25% по сравнению с прошлым годом сократилось количество штрафов за нарушение законодательства, 17% страхователей погашают задолженность после получения соответствующего электронного письма.

Конечно, при внедрении цифровых сервисов и у граждан, и у предприятий-партнеров Фонда возник резонный вопрос – насколько защищены те данные, которые передаются посредством Интернета, и не попадут ли они в чужие руки.

-Мы можем с уверенностью сказать, что информационная система Фонда социального страхования обеспечивает все необходимые условия защиты информации и сохранения ее конфиденциальности в соответствии с требованиями законодательства в сфере информационных технологий, - подчеркнула Людмила Бабичук. – Кроме того, все персональные данные застрахованы от утери, нареканий к работе наших сервисов нет.

Мероприятием все участники остались довольны. Фото: Федор БАРАНОВ

В завершение круглого стола участники поблагодарили Кузбасское отделение Фонда за плодотворное сотрудничество и поделились пожеланиями по улучшению работы сервисов. Специалисты заверили – все они будут проанализированы и учтены в дальнейшей деятельности.