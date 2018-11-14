2018-11-14T10:36:52+03:00
Общество

Новокузнецк планирует привлечь 10 миллиардов рублей на трамваи

К 2021 году в городе может появиться до 100 новых единиц
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Власти Новокузнецка планируют привлечь 10 миллиардов рублей на обновление трамвайной сетиВласти Новокузнецка планируют привлечь 10 миллиардов рублей на обновление трамвайной сетиФото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Изменить размер текста:

Власти Новокузнецка планируют привлечь 10 миллиардов рублей на обновление трамвайной сети города. К 2021 году в южную столицу Кузбасса закупят 100 новых трамваев.

Новокузнецк планирует заключить концессионное соглашение по развитию трамвайной сети с «Первой компанией транспортной инфраструктуры» из Москвы. Данная информация была озвучена на заседании коллегии администрации Новокузнецка 13 ноября.

Инвестиции в проект оцениваются в 10 миллиардов рублей. В частности, около 60-70 процентов средств будет направлено на реконструкцию имеющейся сети, энергохозяйства, депо, а также строительство новых линий.

– Треть пойдет на обновление подвижного состава. Всего планируется закупить около 100 трамваев, – сказал генеральный директор «Первой компании транспортной инфраструктуры» Александр Шестопалов.

Он отметил, что инвестор готов вложить в проект около 30 процентов собственных средств, еще от 1 до 3 миллиардов возможно привлечь по федеральным программам. Остальное финансирование – средства банков.

В свою очередь, мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил, что город готов субсидировать проезд только для льготных категорий граждан. Все остальные затраты должны быть возложены на концессионера.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поддержал разработку такой схемы развития трамвайной сети. Он отметил, что в случае успешной реализации данного проекта, схема может быть применена и в других городах региона. Также глава Кузбасса предложил проработать вопросы сокращения затрат – как вариант, за счет организации сборки трамваев на месте.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Переключал песню»: Житель Кузбасса без прав сбил пешехода
«Переключал песню»: Житель Кузбасса без прав сбил пешехода
В Кемерове карманница обворовала школьницу в автобусе
В Новокузнецке осудили приятелей, который сделали мужчину инвалидом
В кемеровском ночном клубе незаконно разливали алкоголь
Названы сроки проектирования дороги в обход Кемерова
Кемеровчане ночью спасли соседа из горящего дома
В Новокузнецке ночного курильщика спасли из горящей квартиры
260 кузбасским родителям отказали в получении материнского капитала
В Новокузнецке появится центр керлинга
В Кузбассе учителям начальных классов запретили пользоваться компьютерами
В Кемерове в автобусах нашли 500 нарушений
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования в 4,5 раза
В Кузбассе жильцов дома эвакуировали из-за гранаты
Сергей Цивилев рассказал об объединении вузов в Кузбассе
В Кузбассе на пожаре погиб 55-летний мужчина
Мэр Кемерова рассказал, когда появится лыжня на Притомском проспекте
По Кемерову в воскресенье пройдет «черная волна»
За неделю с улиц Кемерова вывезено 26,5 тысячи кубометров снега
Единый проездной и 28 маршрутов: какие изменения ждут новокузнецкий транспорт
В Новокузнецке на пешеходном переходе водитель сбил женщину с ребенком
Скучающий кузбассовец стрелял по чужим окнам из пистолета
На новокузнецких предприятиях появятся календари с обратным отсчетом до юбилея Кузбасса