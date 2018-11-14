Новокузнецк планирует привлечь 10 миллиардов рублей на трамваи

Власти Новокузнецка планируют привлечь 10 миллиардов рублей на обновление трамвайной сети города. К 2021 году в южную столицу Кузбасса закупят 100 новых трамваев.

Новокузнецк планирует заключить концессионное соглашение по развитию трамвайной сети с «Первой компанией транспортной инфраструктуры» из Москвы. Данная информация была озвучена на заседании коллегии администрации Новокузнецка 13 ноября.

Инвестиции в проект оцениваются в 10 миллиардов рублей. В частности, около 60-70 процентов средств будет направлено на реконструкцию имеющейся сети, энергохозяйства, депо, а также строительство новых линий.

– Треть пойдет на обновление подвижного состава. Всего планируется закупить около 100 трамваев, – сказал генеральный директор «Первой компании транспортной инфраструктуры» Александр Шестопалов.

Он отметил, что инвестор готов вложить в проект около 30 процентов собственных средств, еще от 1 до 3 миллиардов возможно привлечь по федеральным программам. Остальное финансирование – средства банков.

В свою очередь, мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил, что город готов субсидировать проезд только для льготных категорий граждан. Все остальные затраты должны быть возложены на концессионера.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поддержал разработку такой схемы развития трамвайной сети. Он отметил, что в случае успешной реализации данного проекта, схема может быть применена и в других городах региона. Также глава Кузбасса предложил проработать вопросы сокращения затрат – как вариант, за счет организации сборки трамваев на месте.