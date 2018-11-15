2018-11-15T11:12:59+03:00
Общество

«Дедушка, помоги мне с ипотекой»: В Кемерове Дед Мороз рассказал о письмах взрослых

Волшебник старается ответить каждому адресанту
Фаяз Алекберов
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Российский Дед Мороз приехал в КемеровоРоссийский Дед Мороз приехал в КемеровоФото: Фаяз Алекберов
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В среду, 14 ноября, Дед Мороз, в рамках своего третьего ежегодного путешествия по России, встретился с детьми и их родителями в городской администрации. Он рассказал о своей работе и ответил на вопросы.

Во время встречи с юными кемеровчанами Дедушка рассказал о том, что ему пишут и дети, и взрослые всех возрастов. Взрослые, например, пишут письма Деду Морозу, в которых рассказывают о своей жизни, просят совета в любовных делах. На каждые письма Дедушка старается отвечать, несмотря на то, что ежегодно он получает их по сотне тысяч. Просят у Дедушки все: от пожелания счастья, до помощи с погашением кредитов и ипотеки.

– Бабушки и дедушки беседуют со мной, рассказывают про свою жизнь, про стаж свой, про внуков, нужно выговориться иной раз и потому говорят со мной, я стараюсь писать ответы. Старшее поколение просит помощи, чтобы закрыть кредит, ипотеку, про машины, гаджеты, – рассказал Дедушка.

Просят не только помочь с кредитами. В пошлом году Дед Мороз подарил многодетной семье корову. Исполнил желание полетать на вертолете, в аэротрубе. Кто-то попросил русалочий хвост, и это желание также было Дедушкой исполнено. Девочка, занимающаяся балетом, получила возможность поехать посмотреть на профессиональных танцоров в Петербург.

На этом список добрых дел не заканчивается: Дед Мороз также подарит лекарство Ясмине Никитиной, которая страдает хрупкостью костей, встретится с Сережей Москаленко, потерявшим своих родителей во время трагедии в Зимней вишне. Для него, по словам Деда Мороза, особый подарок.

Напомним, что также 14 ноября Дед Мороз побывал в поселке Трещевский, где устроил праздник для школьников и воспитанников детского дома.

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