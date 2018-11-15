2018-11-15T11:12:59+03:00
Происшествия

270 детей эвакуировали из детского сада в Кемерове

В образовательном учреждении произошло короткое замыкание
Екатерина БОРМОТОВА
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Детский сад №22 Фото: 2ГИСДетский сад №22 Фото: 2ГИС
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В Кемерове 270 детей эвакуировали из детского сада. В дошкольном образовательном учреждении произошло короткое замыкание.

Инцидент произошел утром 15 ноября в детском саде №22, который расположен на улице Дружбы, 35В. Из здания эвакуировали 306 человек, в том числе 270 детей.

- По сигналу на место выехало несколько отделений пожарной охраны. На момент их прибытия в помещении задымление отсутствовало. После проверки всех помещений признаков возгорания обнаружено не было. Были эвакуированы дети и персонал учреждения. После проверки все они вернулись внутрь. Предварительная прчиина - короткое замыкание в хозяйственном помещении, которое не вызвало возгорания, - сообщили «Комсомольской правде» в Гу МЧС по Кемеровской области.

По данным собеседника издания, сигнал поступил в 08.08. В результате ЧП никто не пострадал. Сейчас учреждение работает в привычном режиме.

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