270 детей эвакуировали из детского сада в Кемерове

В Кемерове 270 детей эвакуировали из детского сада. В дошкольном образовательном учреждении произошло короткое замыкание.

Инцидент произошел утром 15 ноября в детском саде №22, который расположен на улице Дружбы, 35В. Из здания эвакуировали 306 человек, в том числе 270 детей.

- По сигналу на место выехало несколько отделений пожарной охраны. На момент их прибытия в помещении задымление отсутствовало. После проверки всех помещений признаков возгорания обнаружено не было. Были эвакуированы дети и персонал учреждения. После проверки все они вернулись внутрь. Предварительная прчиина - короткое замыкание в хозяйственном помещении, которое не вызвало возгорания, - сообщили «Комсомольской правде» в Гу МЧС по Кемеровской области.

По данным собеседника издания, сигнал поступил в 08.08. В результате ЧП никто не пострадал. Сейчас учреждение работает в привычном режиме.